Cruzeiro supera o Grêmio e volta a vencer no Brasileirão após quatro jogos

Fonte: Gazeta Esportiva – Depois de quatro jogos sem vitória no Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro voltou a conquistar os três pontos. Neste sábado, a Raposa recebeu o Grêmio e conseguiu vencer pelo placar de 1 a 0.

Depois de um primeiro tempo sem gols, o Cruzeiro foi com força total para a segunda etapa. Em cobrança de escanteio, Henrique se antecipou ao zagueiro e conseguiu mandar para o fundo das redes, anotando o único gol da partida.

Com a vitória, o Cruzeiro chegou a 33 pontos e saiu, momentaneamente, da zona de rebaixamento. Isso porque os mineiros ainda podem ser ultrapassados por Figueirense e Coritiba, que possuem um jogo a menos. O próximo jogo da Raposa é contra a Ponte Preta, novamente em casa.

Já o Grêmio de Renato Gaúcho soma 40 pontos e caiu para a nona colocação do Brasileirão. O Tricolor volta a campo nesta quarta-feira, contra o Vitória, na Fonte Nova.

Primeiro tempo sem gols – Mesmo jogando fora de casa, foi o Grêmio quem começou a propor o jogo. Em duas jogadas parecidas, o atacante Luan saiu cara a cara com o goleiro Rafael, mas acabou desperdiçando as boas chances. Com domínio no meio-campo, o Tricolor conseguiu novamente sair na cara do goleiro: Luan tabelou com o volante Kaio, substituto de Walace, e deu um toque por cobertura na saída do arqueiro, mas acabou mandando pela linha de fundo.

Depois do bom momento gaúcho, o Cruzeiro passou a equilibrar o jogo. Aos 18 minutos, Sobis cruzou para Ábila, que pegou de primeira, no alto, e exigiu defesa elástica de Bruno Grassi. Na sequência, o time voltou a assustar, dessa vez com Sobis, de cabeça. Com o jogo já paralisado, o volante cruzeirense Henrique acertou um carrinho no tornozelo do zagueiro Pedro Geromel e acabou levando o amarelo, mesmo com a torcida do Grêmio, e os jogadores, pedindo a expulsão do meio-campista.

Enquanto Grêmio tentava chegar ao ataque tocando a bola, o Cruzeiro apostava nas bolas alçadas a área. Sobis foi à linha de fundo e descolou cruzamento na medida para o zagueiro Bruno Rodrigo, que testou para o chão e exigiu defesa dificílima de Bruno Grassi.

Perto do final da primeira etapa, Ábila saiu cara a cara com o goleiro, mas tentou dar um chapéu no adversário e acabou sendo desarmado.

Capitão Henrique salva os mineiros – O segundo tempo da partida voltou com mais equilíbrio nos minutos inciais. Aos 11 minutos, Bruno Grassi saiu mal do gol e Rafinha quase deixou o dele. O Tricolor respondeu logo em seguida, com Ramiro soltando uma paulada de meia distância.

A Raposa mostrava mais gana na partida, e pressionava a defesa dos gaúchos. Élber tabelou com Rafinha e saiu cara a cara com o goleiro, mas chutou pela linha de fundo.

Depois de tanto pressionar, os mineiros finalmente chegaram ao gol. Em cobrança rápida de escanteio, Robinho levantou na área e o capitão Henrique, de carrinho, completou para o fundo do gol, levantando a torcida no Mineirão.

O Grêmio parecia abatido em campo após o gol e pouco conseguiu produzir, enquanto o Cruzeiro tocava a bola na intermediária da defesa gaúcha. Mesmo com cinco minutos de acréscimos, as duas equipes não chegaram ao ataque e os mineiros voltaram a comemorar uma vitória após quatro partidas.

