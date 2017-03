Cruzeiro vence América-MG e dorme na liderança do Mineiro

Cruzeiro aguarda dinheiro de Marinho para quitar dívidas de Sóbis © Pedro Vilela/Getty Cruzeiro aguarda dinheiro de Marinho para quitar dívidas de Sóbis

O Cruzeiro vai dormir na liderança do Campeonato Mineiro. Nesta tarde de domingo, o time mineiro fez o clássico contra o América-MG, no Independência, e venceu por 1 a 0. O gol da vitória foi marcado por Rafael Sóbis, de pênalti, ainda no início da partida.

Com o resultado, a equipe de Mano Menezes vai aos 19 pontos e ultrapassa o rival Atlético-MG na tabela. Já o América permanece no G-4, mas desce um degrau e agora está em quarto, com 11 pontos.

Agora, o Cruzeiro passa a aguardar o complemento dos jogos para saber como irá terminar a rodada. Nesta segunda-feira, o rival Atlético recebe o Tupi, no Independência. No domingo que vem, o Coelho visita seu xará América, em Teófilo Otoni, enquanto o Cruzeiro recebe o Tombense no Mineirão.

AMÉRICA-MG

João Ricardo, Rafael Lima, Messias (Alex Silva – 37’2ºT) e Renato Justi; Auro, Gustavo Blanco, Juninho (Rubens – 43’2ºT), Pará (Marion – 30’2ºT) e Gerson Magrão; Renan Oliveira e Hugo Almeida. T.: Enderson Moreira.

CRUZEIRO

Rafael; Ezequiel, Léo, Manoel e Diogo Barbosa; Henrique, Ariel Cabral; Arrascaeta (Rafinha – 35’2ºT), Robinho e Thiago Neves (Alisson – 20’2ºT); Rafael Sóbis (Ramón Ábila – 37’2ºT). T.: Mano Menezes.

Estádio: Independência, em Belo Horizonte (MG)

Árbitro: Cleisson Veloso Pereira (MG)

Gol: Rafael Sóbis, 16’1ºT (0-1)

Cartões amarelos: Rafael Lima (AME); Thiago Neves (CRU)

Cartão vermelho: Não teve. Com informações da Folhapress.

