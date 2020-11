Cruzeiro vence Botafogo-SP e se afasta da zona de rebaixamento da Série B

O Cruzeiro deu um passo importante na luta para se afastar da zona de rebaixamento da Série B do Campeonato Brasileiro.

Em confronto direto contra o Botafogo-SP, fora de casa nesta sexta-feira, a equipe venceu por 1 a 0, pela 20ª rodada.

O único gol da partida saiu aos 25 minutos da segunda etapa, da cabeça de Airton. O estreante William Pottker acionou Cáceres, que cruzou para o atacante testar para as redes e garantir a vitória mineira.

Com o resultado, o Cruzeiro chegou a 23 pontos e assumiu momentaneamente a 13ª posição da tabela, três acima do Náutico, primeiro time na degola. São três vitórias e um empate desde a chegada de Felipão. Já o Botafogo-SP estacionou nos 18 pontos e segue na vice-lanterna.

O jogo – Na primeira etapa, jogo equilibrado com chances para os dois lados. Os visitantes começaram mais perigosos, com chute de Jadsom Silva aos seis minutos e cabeçada de Marcelo Moreno aos 18, para grande defesa do goleiro Darley.

Os donos da casa responderam aos 27 minutos, com chute cruzado de Ronald da entrada da área, para boa defesa de Fábio; e aos 35, com pancada de Valdemir de longe. Apesar das chances, as equipes foram para os vestiários com o 0 a 0.

O cenário mudou aos 25 minutos do segundo tempo. William Pottker deixou com Cáceres no lado direito da área, o lateral cruzou desequilibrado, mas conseguiu achar Airton na segunda trave. O atacante bateu a marcação e cabeceou no canto direito para marcar. 1 a 0 Cruzeiro e alívio para o time de Felipão.

Por:Gazeta Esportiva (foto: Gustavo Aleixo/assessoria)

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...