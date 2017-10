Cruzeiro vence de virada e deixa Ponte Preta perto do Z4

Fonte: Gazeta Esportiva (foto: Washington Alves/Light Press) – O fato de Mano Menezes não estar no banco de reservas do Cruzeiro neste sábado poderia indicar uma falta de interesse da Raposa na partida contra a Ponte Preta, no Mineirão. A hipótese foi realidade no primeiro tempo, mas o clube celeste acordou na etapa final e conquistou uma virada por 2 a 1 contra a Macaca, anotando seus dois tentos em dois minutos.

A partida com mando cruzeirense foi antecipada da 28ª rodada do Campeonato Brasileiro por conta da montagem do palco para uma apresentação de Paul McCartney no Mineirão. No banco de reservas, Sidnei Lobo comandou a equipe, já que Mano Menezes está em São Paulo para um tratamento de pele.

Com a vaga na Libertadores já assegurada pelo título da Copa do Brasil, o Cruzeiro se mostrou pouco interessado na partida no primeiro tempo. Assim, sofreu um gol da Ponte Preta logo aos 11 minutos de jogo, quando Diogo Barbosa recuou errado para Rafael, Lucca se aproveitou e foi derrubado pelo goleiro. A arbitragem anotou o pênalti e, na cobrança, Danilo Barcelos bateu no ângulo e inaugurou o marcador.

Na marca de 30 minutos da primeira etapa, a Raposa acumulava quase 75% de posse de bola, mas não tinha nenhuma finalização. Os primeiros chutes vieram apenas aos 42 e 45 minutos, com Hudson e Henrique arriscando finalizações de fora da área. A Ponte, por sua vez, se limitou a esperar pelos contra-ataques, e deu trabalho para Rafael apenas em uma oportunidade.

Se foram apenas duas finalizações dos mandantes na etapa inicial, o time celeste arriscou 15 chutes no segundo tempo. Criando muitas oportunidades pelo lado direito, onde a Ponte Preta tentava impedir os ataques celestes com o zagueiro Yago improvisado na ala, o Cruzeiro empilhou oportunidades e foi outra equipe nos 45 minutos finais.

Assim, o inevitável empate veio aos 28 minutos, com Thiago Neves. Judson entrou na área e chutou cruzado, mas a zaga afastou. Alisson pegou a sobra e bateu para defesa de Aranha, mas em novo rebote, Thiago Neves tocou de cabeça para as redes.

Dois minutos depois, a virada fez explodir a torcida no Mineirão. Após cobrança de escanteio de Thiago Neves, Manoel subiu sozinho no meio da área e tocou de cabeça, no canto esquerdo de Aranha.

A Ponte Preta ainda teve Elton expulso aos 42 minutos do segundo tempo. O árbitro Paulo Roberto Alves Junior chegou a dar cartão amarelo para Lucca por falta em Rafinha, mas o árbitro foi alertado por de seus auxiliares e voltou atrás. Assim, o juiz anulou o cartão amarelo do atacante e mostrou o segundo para o volante, que foi expulso.

Com o resultado, o Cruzeiro foi a 44 pontos, subiu para a quinta colocação do Campeonato Brasileiro e ampliou sua sequência invicta para 12 jogos, somando todas as competições. Na Série A, porém, a equipe fica com um jogo a mais que o Palmeiras, que soma 43 pontos e agora é o quinto colocado.

Já a Ponte Preta se complicada cada vez mais na luta contra o rebaixamento. com um jogo a mais em relação aos rivais, a Macaca tem apenas 31 pontos e está na 15ª colocação. Sport e Avaí, primeiros clubes no Z4, somam 30 pontos.

No meio de semana, o Cruzeiro encara o Grêmio, quarta-feira, em Porto Alegre. Já a Ponte recebe, na quinta-feira, o Santos, no estádio Moisés Lucarelli.

