Cruzeiro vence de virada o Atlético Paranaense no Brasileiro

Fonte: Gazeta Esportiva (foto: assessoria/arquivo)- Em um jogo bastante disputado no Mineirão, o Cruzeiro buscou a virada em 2 a 1 diante do Atlético Paranaense, evitando um tropeço em casa pelo Campeonato Brasileiro e aproveitando bem os resultados da rodada. Com isso, a Raposa chegou aos 24 pontos, na terceira colocação. O Furacão está na zona de rebaixamento, com 10 pontos, na 19ª posição, sem vencer nenhuma como visitante.

Em um primeiro tempo equilibrado, o Rubro-Negro conseguiu abrir o placar em cobrança de penalidade de Guilherme, aos 37 minutos. Depois do intervalo, Arrascaeta, aos 20 minutos, deixou tudo igual. A virada veio com Barcos, o Pirata, aos 35 minutos.

Na próxima rodada, o Cruzeiro terá pela frente o Corinthians, quarta-feira, na Arena Corinthians, em São Paulo. Já o Atlético Paranaense encara o Vasco da Gama, no mesmo dia, na Arena da Baixada.

O Furacão entrou em campo pressionado e, por isso, mostrava uma postura mais ofensiva, tentando dominar as ações. A primeira chegada rubro-negra aconteceu aos seis minutos, com Nicolas cruzando fechado para Léo afastar o perigo. A disputa era equilibrada, mas restrita ao meio-campo. Aos oito minutos, Wandeson cochilou e Barcos por pouco não aproveitou a jogada, de frente pra o gol.

Ganhando uma nova chance entre os titulares, Guilherme teve uma oportunidade incrível para abrir o placar, aos 11 minutos, mas conseguiu errar a meta mesmo estando quase debaixo das traves. Polêmica aos 20 minutos, com Barcos pronto para anotar seu primeiro gol pela Raposa, mas impedido pela arbitragem, que parou o lance. Mais uma bola para Guilherme, dentro da área, aos 26 minutos, e Lucas Silva apareceu para cortar.

Os times tinham dificuldade no campo de ataque, até que, aos 37 minutos, Bruno Guimarães invadiu a área mineira e foi derrubado Marcelo Hermes. O árbitro marcou a penalidade. Na cobrança, Guilherme converteu. No banco, o técnico Mano Menezes reclamava muita da arbitragem. Aos 42 minutos, Thiago Neves subiu na área e testou para defesa de Santos.

Depois do intervalo, as equipes retornaram com a mesma formação. Atrás no placar, a Raposa foi para o ataque. Aos três minutos, Thiago Neves cobrou falta e Santos fez boa defesas. O goleiro voltou a trabalhar aos cinco minutos, em cabeçada de Dedé. Em busca de seu gol, Barcos partiu para a jogada individual, aos 10 minutos, fez fila na defesa, mas parou em Jonathan, que se recuperou bem no lance.

O taque da Raposa mostrava ansiedade no momento do arremate final. Arrascaeta, por exemplo, teve duas chances para chutar, aos 13 e aos 15 minutos, mas mandou completamente torto, desperdiçando boas chances. Na resposta, Guilherme arrematou de longe e Fábio segurou firme no meio do gol. Mas, aos 20 minutos, Arrascaeta recebeu levantamento de Rafinha e testou para a rede, deixando tudo igual.

O gol cruzeirense fez o ritmo da partida cair, com o Atlético conseguindo ficar um pouco mais com a bola nos pés e a Raposa com menos intensidade. Aos 31 minutos, Raniel cortou a zaga, achou o espaço par ao chute, mas apenas recuou para Santos. Porém, aos 35 minutos, Barcos aproveitou cruzamento de Robinho para desviar e marcar seu primeiro gol pelo Cruzeiro. Para piorar a situação atleticana, Lucho González recebeu o cartão vermelho direto e foi para o chuveiro mais cedo. Edílson ainda teve uma boa chance de marcar em cobrança de falta, mas o 42 minutos, mas o placar já estava definido.

