Cruzeiro vence o Santa Cruz em casa e se afasta da zona de rebaixamento

Fonte: Gazeta Esportiva (foto: assessoria/arquivo)- A expectativa do público que encheu o Mineirão se confirmou: o Cruzeiro não vacilou e venceu o Santa Cruz, por 2 a 0, em jogo na manhã deste domingo, em Belo Horizonte. A equipe mineira fez segundo tempo cirúrgico e chegou aos gols necessários para seguir fora da zona da degola para a série B, agora com 26 pontos, na 14ª colocação. O Santinha segue na penúltima colocação com 19 tentos.

O Cruzeiro vinha de vitória sobre o Figueirense, no último domingo, fora de casa. A boa forma de jogar se repetiu nesta manhã contra o Santa Cruz. Embora não tenha feito um bom primeiro tempo, com os adversários melhores em campo, o time de Mano Menezes marcou os tentos necessários na etapa complementar e soube administrar o restante do jogo.

Outro destaque da partida foi à presença de Sandro Meira Ricci como árbitro do jogo. Ele foi figura principal de uma polêmica há seis anos, em jogo entre Corinthians e Cruzeiro, duelo que os celestes consideram principais para não conquistarem o título brasileiro de 2010, mas, desta vez, ele não comprometeu e fez bom trabalho.

O Campeonato Brasileiro que agora tem um descanso, já que no próximo fim de semana as equipes param para as eliminatórias para a Copa do Mundo. O Cruzeiro, no entanto, segue sua rotina de treinamentos, pois na próxima quinta-feira enfrenta o Botafogo, no Rio de Janeiro, pela Copa do Brasil. Na 23ª rodada do Brasileirão, a Raposa enfrenta o América, em BH, e o Santa Cruz recebe a Chapecoense, em casa.

Primeiro tempo de poucas chances e Santa mais perigoso

Os primeiros minutos mostraram que o Cruzeiro teria dificuldades para infiltrar na barreira imposta pelo técnico Doriva. O Santa Cruz, com duas linhas bem montadas, se fechava de qualquer maneira.

Para tentar escapar da situação, Mano colocava sua equipe para ir pelos lados, com jogadas dos alas e pontas pelas linhas de lado, evidentemente querendo aproveitar a boa capacidade de Ramon Ábila dentro da área. Após algumas tentativas, entretanto, o treinador pediu que seguisse com a posse de bola e tentasse mais jogadas pelo chão.

A primeira chance do jogo foi do Cruzeiro. Aos 10, cruzamento na área, após cobrança de escanteio, Manoel, novo capitão da Raposa, subiu sozinho, mas a bola passou pelo lado esquerdo do gol adversário.

Por outro lado, o Santa Cruz demonstrava que chegou a Belo Horizonte para jogar apenas por uma bola. Aos 12 minutos, Grafite, que não marca há oito jogos, recebeu a redonda nas costas do zagueiro Bruno Rodrigo, conseguiu driblar o outro, Manoel, e finalizou. O goleiro Rafael fez ótima defesa. A maneira que o visitante escolheu jogar, porém, não funcionava, já que os homens abertos pelas pontas, Pisano e Keno não eram encontrados e o contra-ataque ainda não funcionava perfeitamente.

Aos 24, o Santa Cruz chegou novamente com perigo. Em jogada na área, a bola sobrou para Leo Moura que soltou a pancada, Rafael só acompanhou a redonda explodir no travessão e a zaga tirar.

Cruzeiro cirúrgico na etapa complementar

O Cruzeiro voltou melhor, logo aos três minutos, Robinho, de fora da área, abriu o placar com um belo chute. Após o gol, o Santa Cruz precisou sair mais para tentar alguma coisa e se abriu. Aos sete, Arrascaeta fez ótima jogada pela esquerda, driblou a defesa do Santa Cruz, e colocou Ábila na cara do gol, sem goleiro, só pra empurrar para o fundo das redes.

Depois de fazer a vantagem, o Cruzeiro começou a cadenciar mais a partida, trocando passes. Já o Santa Cruz não conseguia mais ter uma proposta válida de jogo: não agredia, pois não tinha a possibilidade do contra-ataque e não via forças suficientes para tecnicamente chegar ao gol adversário.

O Cruzeiro administrava a partida enquanto o Santa Cruz seguir tentando. Aos 26, Grafite recebeu boa bola na área, mas finalizou muito mal.

A partida pegou fogo no fim: o Santa Cruz teve ótima oportunidade após cobrança de falta e Rafael fez ótima defesa. No lance seguinte, no contra-ataque, William mandou a bola na trave depois acompanhou Sobis perdeu um gol feito. Já na sequência, Arrascaeta fez boa jogada, mas mandou a bola pra fora.

O jogo terminou e a torcida comemorou a sequência fora da zona de rebaixamento.

