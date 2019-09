Cruzeiro vence Vasco e segue invicto com Ceni

Por:Gazeta Esportiva (foto: assessoria) 01/09/2019 20:20/- Com um gol marcado por Maurício, meia de 18 anos, o Cruzeiro derrotou o Vasco por 1 a 0 em partida disputada na noite deste domingo, no Mineirão, pela 17ª rodada do Brasileirão. Quando a partida estava empatada, os visitantes desperdiçaram uma penalidade máxima. Yago Pikachu, que já havia perdido uma cobrança diante do Flamengo, bateu forte e proporcionou uma grande defesa de Fábio.

A partida foi equilibrada e o Cruzeiro acabou merecendo a vitória porque soube aproveitar a oportunidade para definir o jogo. O técnico Rogério Ceni foi feliz ao efetuar as substituições que acabaram mudando a história da partida. O Vasco mostrou agressividade durante a maior parte do tempo, mas não teve competência para aproveitar as chances que surgiram.

O resultado melhorou a situação da Raposa na tabela de classificação. Agora, os anfitriões chegaram aos 18 pontos ganhos e ocupam a 16ª colocação. O Cruz-Maltino, por sua vez, está na 15ª posição, com 20 pontos. Na próxima rodada, o Vasco vai receber o Bahia, em São Januário. O Cruzeiro encara o Grêmio, no Independência.

O Cruzeiro começou a partida no ataque e, logo aos dois minutos, Thiago Neves mandou uma bomba e Fernando Miguel defendeu com dificuldade. O Vasco não conseguia sair da pressão do time mineiro e, aos seis, Marquinhos Gabriel chegou a colocar a bola nas redes em belo toque de cobertura, mas a arbitragem marcou impedimento.

O time dirigido por Rogério Ceni seguia pressionando e, após cruzamento de Egídio, Thiago Neves se antecipou aos zagueiros e cabeceou para fora, desperdiçando uma grande chance. O Vasco começou a se adiantar, principalmente com as investidas de Rossi pelas extremas. Em falta na intermediária, Danilo Barcelos bateu forte e a bola encobriu o travessão defendido por Fábio. Logo depois, foi a vez de Marrony investir pelo meio e bater para boa defesa de Fábio.

A partida ficou mais equilibrada com as duas equipes procurando a marcação do primeiro gol. David arrancou pela esquerda, se livrou de Pikachu e cruzou, mas a zaga desviou para escanteio. Na cobrança, Thiago Neves cabeceou para fora.

O Vasco respondeu com uma cabeçada de Talles Magno que Fábio defendeu bem. Aos 26 minutos, Robinho foi obrigado a derrubar Raul depois que Thiago Neves perdeu a bola na sua intermediária. Danilo Barcelos bateu com muito perigo, mas a bola saiu.

Os dois times se alternavam na posse de bola, mas encontravam dificuldades para criar jogadas de ataque mais eficientes. No Vasco, Rossi e Marrony trocavam constantemente de posição, mas a defesa mineira se mostrava atenta para bloquear as investidas cruz-maltinas.

Só aos 42 minutos é que a torcida voltou a se agitar quando Danilo Barcelos soltou a bomba e Fábio espalmou para escanteio, evitando o gol do Vasco. No último lance importante do primeiro tempo, o árbitro marcou falta de Raul sobre Pedro Rocha na entrada da área. Robinho bateu colocado e mandou para fora.

Antes do primeiro minuto do segundo tempo, o Cruzeiro chegou na área do Vasco e Marquinhos Gabriel bateu com muito perigo, assustando o goleiro Fernando Miguel. Aos cinco minutos, Yago Pikachu invadiu a área e foi derrubado por Fabrício Bruno. Pikachu ainda bateu forte e Fábio fez grande defesa, salvando o Cruzeiro. Foi o segundo pênalti seguido perdido por Pikachu que já havia desperdiçado uma cobrança contra o Flamengo.

O time mineiro se animou com o pênalti perdido pelo Vasco e partiu para o ataque. Egídio cruzou da esquerda e Thiago Neves cabeceou para fora. A equipe dirigida por Vanderlei Luxemburgo respondeu com uma cabeçada perigosa de Talles Magno que quase encobriu o goleiro.

Insatisfeito com a produção do ataque, o técnico Rogério Ceni colocou o experiente atacante Fred no lugar de Pedro Rocha. Logo depois, Thiago Neves saiu para a entrada do jovem meia Maurício.

Aos 22 minutos, após cobrança de falta, a bola sobrou para Marquinhos Gabriel e chutou rasteiro, mas mandou para fora. Logo depois, o goleiro Fernando Miguel saiu com precisão para socar a bola, antes que Fred chegasse para a cabeçada. O goleiro do Vasco voltou a aparecer bem para defender um chute colocado de Fred.

Luxemburgo trocou Talles Magno por Valdívia para tentar equilibrar a briga no meio campo, que vinha sendo vencida pelo Cruzeiro. Logo depois, apelou para o volante Felipe Bastos que substituiu o atacante Marrony para tentar segurar a pressão mineira.

Aos 36 minutos, o Cruzeiro marcou. Após boa jogada de David, a bola sobrou para Mauricio que bateu forte, de canhota, para colocar a bola nas redes do Vasco. Foi o primeiro gol do jovem meia de 18 anos.

Sem outra alternativa, o Vasco partiu para tentar o empate. O time carioca levantou muitas bolas na área, mas o Cruzeiro soube se defender e garantir a importante vitória.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...