CSA segura Cuiabá e empata sem gols em Maceió pela Série C

Fonte: Só Notícias/Cleber Romero (foto: assessoria/arquivo) – O Cuiabá Esporte Clube acaba de empatar sem gols com o Centro Sportivo Alagoano (CSA), no estádio Rei Pelé, em Maceió, pela 9ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série C. O time de Mato Grosso pressionou, mas o CSA segurou bem o resultado. Mesmo criando boas oportunidades o Cuiabá pecou nas finalizações. Com este resultado, o ‘Dourado’, assumiu a sexta colocação, com 10 pontos. Já o time de Maceió se manteve na liderança com 18.

O jogo começou ‘quente’ logo nos primeiros toques na bola. Bruno Sávio do Cuiabá derrubou Dick do CSA. Aos 4 minutos, Cuiabá ganhou lateral próximo a bandeira de escanteio. Aos 7, Dakson do ‘Doutado’ derrubou Dahwan e fez nova falta para o CSA. Aos 8, Rafinha soltou uma bomba e o goleiro Douglas Dias, do Cuiabá, defendeu e tirou para linda de fundo. Aos 10, Cristiano, do Cuiabá, chutou forte, o goleiro Cajuru salvou o CSA. Aos 11, cobrança de escanteio direto na cabeça de Bruno Sávio, do Cuiabá. A bola passou perto e assustou o goleiro do CSA.

Aos 12, Rafinha, do CSA, pressionou e cavou falta perigosa contra o time de Mato Grosso. Aos 14, Daniel Costa, do CSA, bateu rasteiro e o goleiro Douglas Dias fez boa defesa e salvou o time cuiabano. Aos 16, o ‘Dourado’ perdeu chance de abri o placar, após Dakson fazer cobrança rasteira de falta. Setor defensivo do ACS cortou com facilidade. Aos 18, Didira foi lançado, mas não chegou na bola e Douglas Dias, do Cuiabá, defendeu com tranquilidade.

Aos 22, atacante do Cuiabá, bateu a falta e mandou pela linha de fundo. Aos 24, CSA recou e começou a erra passes. Cuiabá se manteve focado buscando jogado. Aos 29, Dick cruzou para Gustavinho, que mandou de cabeça e levou perigo contra o goleiro do Cuiabá. Aos 33, zagueiro do CSA, arriscou de longe e chutou para fora. Aos 35, CSA pressionou e ganhou mais vantagem sobre o time de Mato Grosso.

No segundo tempo, o CSA voltou pressionando o Cuiabá. Aos 3, Edinho cruzou e Douglas Mendes, zagueiro do Cuiabá, tira a bola da área. Aos 5, Daniel Costa bateu escanteio, mas Michel apareceu dentro da área e mandou para fora. Aos 12, Bruno Moura apareceu livre e chutou de fora da área, mas goleiro do CSA, defendeu com tranquilidade. Aos 27, Rafael Estevam bateu a falta e a bola vai direto nas mãos do CSA. Aos 33, Douglas Dias, do Cuiabá, subiu e deu um soco na bola para defender cobrança de escanteio de Marcos Antônio de CSA. Aos 42, CSA buscando três prontos em casa pressionou Cuiabá. Fim de Jogo. CSA 0 x 0 Cuiabá.

O próximo desafio do Dourado será contra o Botafogo (PB), às 19h, na Arena Pantanal, em Cuiabá. Já o CSA, enfrenta o ASA, em Arapiraca, às 21h.

