CTA divulga dados sobre casos de DSTs na região Oeste do Pará

Segundo levantamento feito 1623 pessoas estão sendo acompanhadas.

Doenças podem ser tratadas nas Unidades Básicas de Saúde.

A Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) em Santarém, oeste do Pará, divulgou dados sobre casos de Doenças Sexualmente Transmissíveis. Segundo o levantamento feito pelo Centro de Testagem e Aconselhamento (CTA), 1623 pessoas estão sendo acompanhadas, sendo 279 casos registrados em 2015 e 199 em 2016.

Segundo a coordenadora do CTA, Ana Lúcia Ferreira, a maior parte dos casos ainda são registrados em Santarém, mas os municípios vizinhos também recebem acompanhamento. “Em Santarém o número é maior. Aproximadamente 63% desta população é da cidade e o restante vem dos demais municípios que são acompanhados pela o Sae, que é um centro de referência que cuida de doenças como a hepatite, Aids e doenças retrovirais.

De acordo com os dados, os casos de hepatite B tiveram redução. Em 2015, foram registrados 66 casos e no ano seguinte 62. A hepatite C, por sua vez apresentou aumento, sendo 56 casos em 2015 e 66 em 2016. Em 2016, foram diagnosticados 27 casos de Sífilis, 16 de HPV, 21 de Gonorreia, 10 de Herpes e 3 de Cancro. A faixa etária mais afetada é de 15 a 39 para todas as DST’s. Quanto ao HIV, os mais atingidos são os homens de 20 a 24 anos e mulheres de 40 a 44 anos.

Segundo a enfermeira Irlane Figueira, estas doenças podem ser tratadas nas Unidades Básicas de Saúde. “Toda e qualquer doença sexualmente transmissível pode ser tratada em uma unidade básica e saúde, a exemplo da sífilis, que nós temos kits e exames da hepatite B. Assim que é realizado o diagnóstico, o médico inicia o tratamento”, diz a enfermeira.

O CTA deve fazer várias ações durante o carnaval em Santarém e Alter do Chão. “A gente está trabalhando uma programação para definir a questão dos abadás e manter a tradição do bloco da camisinha, que vai todo ano para a avenida, levando orientação e os insumos de prevenção. A gente espera também ofertar serviços nos locais aonde ocorrem os eventos de carnaval”, conclui Ana Lúcia Ferreira.

