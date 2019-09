Cuca não descarta utilização de Dani Alves na lateral direita do São Paulo

Até aqui foram quatro partidas de Dani com a camisa tricolor, todas elas atuando como um meio-campista (Foto:Luis Moura / WPP / AE)

Contratado no início de agosto pelo Tricolor, camisa 10 atuou apenas como meio-campista, no entanto isso pode mudar após testes nos treinos que antecedem o duelo com o CSA

Uma das maiores contratações da história do futebol brasileiro, a chegada de Daniel Alves ao São Paulo criou enormes expectativas nos torcedores, já que se trata daquele que é considerado o melhor lateral-direito do mundo. O jogador, porém, ainda não atuou em sua posição de origem desde que se apresentou ao clube, mas essa possibilidade está perto de acontecer, dependendo do encaixe do time nos treinamentos que antecedem o duelo com o CSA.

Até aqui foram quatro partidas de Dani com a camisa tricolor, todas elas atuando como um meio-campista, inclusive com direito a gol no jogo de estreia, contra o Ceará. Enquanto isso, Juanfran e Igor Vinícius têm se revesado na lateral. Apesar de ambos não decepcionarem no setor, o camisa 10 é referência na posição e a torcida já questiona se ele não renderia mais em sua origem.

Em entrevista coletiva no CT da Barra Funda na última quarta-feira, Cuca não descartou a possibilidade de utilizar o melhor jogador da Copa América-2019 na lateral direita. Embora não tenha dado detalhes nas poucas palavras que abriu sobre o tema, o comandante são-paulino afirmou que deve testar nos treinos essas alternativas e, se derem certo, levará para os confrontos oficiais.

– Vamos treinar. Não vou expor minhas ideias em relação ao jogo. Vou colocar em campo primeiro para depois a gente executar – explicou o treinador.

Outro que falou sobre o tema foi Raí, diretor executivo de futebol do clube. De acordo com o dirigente tricolor, desde o momento em que a possibilidade de Daniel Alves vir ao São Paulo se tornou mais concreta, Cuca já pensava em utilizá-lo no meio-campo, com mais liberdade, e negou que o uso da camisa 10 e o posicionamento no gramado tenha a ver com ideias de marketing.

– Quero deixar bem claro que em nenhum momento isso (camisa 10) teve influência na decisão tática para ele jogar no meio. A única coisa é que a camisa 10 estava livre e ele escolheu, mas nada o impede de jogar na lateral, já teve experiência em outras equipes, na Seleção, e desde o começo da possibilidade que comentei com o Cuca, ele já falou para mim “penso em utilizá-lo em outras posições, com mais liberdade”. É natural que o time é forte e o automatismo venha aos poucos. Estamos em um momento bom para essas peças enriquecerem nosso leque de opções. Se o Cuca achar que ele será mais útil em outra posição, ele vai colocá-lo – afirmou o ídolo são-paulino.

Atualmente, nos treinamentos, Cuca tem todos os jogadores à disposição, já que Pablo, Pato, Hernanes e Toró retornaram de lesão. Ainda é incerta a presença de todo o quarteto no próximo domingo, contra o CSA, mas a gama de opções aumentou para o treinador, que agora pode testar a equipe ideal dentro de campo, com força máxima. Na cabeça do torcedor, certamente Daniel entraria na lateral direita, enquanto o “Profeta” iria para o meio.

Resta saber se na mente de Cuca essa configuração faz parte de seu time ideal. Essa resposta pode ser dada no próximo domingo, às 19h, no Morumbi, contra o CSA, pela 19ª rodada do Brasileirão-2019. O Tricolor está na quinta posição na tabela com 31 pontos, oito atrás do líder Flamengo.

Por:Alexandre Guariglia

