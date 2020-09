Cuiabá bate recorde de calor em mais de 100 anos e registra 42,7ºC, diz Inmet; umidade cai a 7%

Cuiabá bateu recorde de calor em mais de 100 anos e registra 42,7ºC, diz Inmet; umidade cai a de 7% — Foto: Fablicio Rodrigues

As 3 temperaturas mais altas da série histórica foram registradas em pouco mais de um ano. É o segundo recorde em quatro dias: no dia 10 de setembro a capital registrou 42,6ºC.

Cuiabá bateu recorde de calor em mais de 100 anos e registrou 42,7ºC nesse domingo (13), diz o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). A umidade relativa do ar caiu a 7% – nível considerado preocupante quando fica abaixo de 30%, segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS). O nível ideal vai de 60 a 80%.

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a capital mato-grossense bateu recorde histórico, que era 42,6°C registrado no dia 16 de setembro do ano passado e também no dia 10 deste mês.

Ainda segundo o Inmet, desde 1911 não se tinha registro de uma temperatura tão alta assim.

No dia 10 de setembro, o instituto registrou 42,6°C de temperatura máxima em Cuiabá. Este valor igualou o recorde histórico anterior de maior temperatura já registrada na capital de Mato Grosso.

Para esta segunda-feira (14), a previsão é de máxima de 40º e mínima de 22º.

Por Kátia Krüguer, TV Centro América

