Cuiabá: Brasil supera Estados Unidos e vai às finais do Grand Prix de vôlei

A Seleção Brasileira feminina superou os Estados Unidos por 3 sets a 1, neste domingo, e garantiu vaga na fase final do Grand Prix de vôlei. As parciais do duelo, disputado em Cuiabá, foram 25/20, 25/13, 18/25 e 25/18.

Com a vitória do Japão sobre a Rússia, durante a madrugada, as comandadas de José Roberto Guimarães se viram obrigadas a vencer as norte-americanas. Em caso de derrota, o time acabaria eliminado precocemente, ficando fora das finais.

A Seleção começou bem a partida. Na primeira parcial, após início bastante equilibrado, a equipe de Zé Roberto cresceu na metade final, conquistando a vitória por tranquilos 25/20, dando o primeiro passou rumo à vitória e a classificação.

No segundo set, o domínio brasileiro foi ainda maior em Cuiabá. Bem no bloqueio e eficiente no ataque, as anfitriãs mostraram uma superioridade muito grande, marcando surpreendentes 25/13, ficando a um set do triunfo.

Porém, a boa margem parece ter relaxado o time verde e amarelo. Na terceira parcial, o desempenho ficou abaixo da média e, com o crescimento das americanas, o jogo ficou difícil. Assim, após ver as rivais abrirem larga margem, as meninas do Brasil até ensaiaram uma evolução, mas perderam por 25/18.

O quarto set começou ruim, com os Estados Unidos abrindo 3/0. Porém, a reação veio de imediato, com empate em 5/5. E a partir disso, com bloqueio excelente, a Seleção deslanchou novamente. Na segunda parada técnica, a vantagem já era de 16/11. Depois disso, bastou administrar para fechar em 25/18.

Após ficarem ameaçadas de eliminação, as meninas do Brasil vão à fase final do Grand Prix. A disputa será em Nanjing, na China, entre os dias 2 e 6 de agosto. A busca é pelo 12º título. O País é o maior vencedor na história, com 11 conquistas.

Fonte: Só Notícias.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...