Cuiabá busca gol no fim contra Fortaleza e chega ao 10º empate na Série C

Fonte: Só Notícias/Herbert de Souza (foto: assessoria/arquivo) – O Cuiabá é, de longe, o time que mais empatou no Campeonato Brasileiro da Série C deste ano. Há pouco, a equipe comandada pelo técnico Moacir Júnior chegou ao 10º empate na competição. O jogo terminou em 1 a 1 e foi disputado na Arena Castelão, na capital cearense.

O primeiro tempo foi pouco movimentado. Aos 27, o Fortaleza chegou perto de abrir o placar. Após bola cruzada na área, Everton finalizou. A bola bateu na zaga cuiabana e saiu. O Dourado respondeu logo em seguida, aos 32. Bruno Sávio recebeu na área, tentou chutar, mas não conseguiu. Ele passou para Alê, que finalizou e mandou por cima do gol cearense.

Os gols ficaram mesmo para a etapa complementar. Fortaleza saiu na frente com Ronny, aos 34. Ele aproveitou vacilo da defesa e abriu o placar. O Dourado igualou o marcador com Bileu. O jogador brigou pela bola e viu a defesa dormir “no ponto”. O jogador do Cuiabá avançou e tocou na saída do goleiro Marcelo Boeck.

Com o resultado, o Cuiabá se mantém na parte intermediária na tabela, com 16 pontos e em 7º lugar. A equipe mato-grossense está a três pontos da zona de rebaixamento e a quatro da zona de classificação. O Fortaleza, por outro lado, chega aos 23 e cai uma posição, ocupando, agora, o 3º lugar do grupo A.

O Cuiabá volta a campo no próximo domingo, contra o Salgueiro. O jogo será disputado na Arena Pantanal, na capital mato-grossense. Já o Fortaleza encara o Sampaio Correa, um dia antes, no sábado, em São Luís (MA).

