Cuiabá confiante na classificação à segunda do Brasileiro da Série C

Fonte: Só Notícias/Cleber Romero (foto: Otmar de Oliveira/Arquivo) – Ainda no páreo pelas duas últimas vagas da Chave A à segunda fase do Campeonato Brasileiro da Série C, o Cuiabá demonstra muita confiança em ser um dos últimos classificados do grupo. Na sexta colocação da chave com 22 pontos somados na tabela de classificação, o ‘Dourado’ se prepara para o jogo decisivo no próximo sábado, dia 9 de setembro, na Arena Pantanal, diante do vice -líder e já classificado CSA (AL), que soma 31 pontos ganhos, confiante de que a última rodada irá conspirar a seu favor como ocorreu no último final de semana, quando os adversários direto pelas duas vagas perderam seus jogos, contudo, o time da capital mato-grossense deixou de fazer seu papel – perdeu seu compromisso de 1 a 0 para o Moto Club (MA).

Um dos responsáveis direto pela reação do atual campeão mato-grossense na Série C deste ano, o técnico Moacir Júnior é um dos mais entusiastas com as boas chances de seu time obter a tão desejada classificação à segunda fase no próximo fim de semana. Para ele, enquanto houver chance de vida, o ‘Dourado’ lutará até ao fim.

Na reapresentação do elenco, Júnior destacou que o campeonato ainda está aberto, com seis times – Fortaleza, Remo, Confiança, Cuiabá e Salgueiro -, brigando por duas vagas ao mata-mata da Terceira Divisão do Brasileirão.

Os confrontos que interessam diretamente ao Cuiabá na última rodada da Série C é o lanterna Asa (AL) encarando o Confiança, quinto colocado com 22 pontos ganhos. Outro duelo será Salgueiro, sétimo colocado com 21 pontos e Remo, quarto colocado também com 22 pontos somados. Já o terceiro e último jogo que interessa ao campeão estadual envolverá Fortaleza, terceiro colocado com 24 pontos e Moto Club, oitavo e que ainda luta contra sua queda à Quarta Divisão do Campeonato Brasileiro do próximo ano.

Mesmo torcendo por tropeços dos adversários, o Cuiabá terá que fazer seu papel, que é vencer o embalado CSA.

