Cuiabá decepciona e perde de virada em casa para o Sampaio Corrêa na Série C

Fonte: Só Notícias/Cleber Romero (foto: Pedro Lima/Cuiabá Esporte Clube/arquivo) – O Cuiabá Esporte Clube perdeu, há pouco, para o Sampaio Corrêa por 3 a 1, na Arena Pantanal, em partida valida pela 13ª rodada da primeira fase do Campeonato Brasileiro da Série C. Com este resultado, o time de Mato Grosso permanece fora do G-4, na sexta colocação com 17 pontos. Já a equipe maranhense avançou e assumiu a terceira colocação com 22.

O Cuiabá abriu o marcador aos 7 minutos, na Arena Pantanal. O gol saiu após cobrança de falta de Alê, Douglas Mendes subiu com tranquilidade na defesa do Sampaio e marcou. O Sampaio Corrêa empatou com boa jogada de Marlon, que chegou chutando e deixou tudo igual.

No segundo tempo, o Sampaio ampliou o placar aos 15 minutos. Felipe Marques fez boa jogada, deixou Isac na cara do gol que não perdoou. O tricolor fez mais um e ampliou placar aos 18 minutos. Felipe Marques mandou uma bomba e marcou.

Grupo A

1º CSA – 24 pontos

2º Fortaleza – 22

3º Sampaio Corrêa – 22

4º Remo – 18

5º Salgueiro – 17

6º Cuiabá – 15

7º Botafogo-PB – 17

8º Moto Clube -13

9º Confiança- 13

10º ASA – 12

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...