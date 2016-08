Cuiabá derrota Chapecoense e conquista vitória histórica na Sul-Americana

Na estreia da Copa Sul-Americana, Cuiabá e Chapecoense duelaram, esta noite, na Arena Pantanal. Participando pela primeira vez da competição, os mato-grossenses pressionaram no primeiro tempo e venceram com um gol de Dakson, em cobrança de falta. O placar foi finalizado em 1 a 0 para os donos da casa, em uma vitória histórica para os mato-grossenses que larga na frente por uma vaga nas oitavas de final do torneio continental. Quem avançar pegará o vencedor do duelo entre argentinos, protagonizado por Lanús e Independiente, que jogam ainda nesta quinta.

O jogo de volta entre Cuiabá e Chapecoense será na próxima quarta-feira, na Arena Condá, às 20h45. Antes, porém, as equipes voltarão seus esforços para seus respectivos compromissos nas ligas nacionais. Na 10ª posição da Série A, a Chape recebe o Flamengo no domingo, às 16h. No mesmo dia e horário, os cuiabanos enfrentarão o ASA, em busca de reabilitação na Série C.

A equipe da casa começou pressionando os visitantes. Nos minutos iniciais, uma jogada boa do Cuiabá, culminando em escanteio. A zaga da Chape precisou afastar, e na sequência, a resposta. Aos quatro minutos, Nenén, no rebote, chutou bola que tirou tinta da trave mato-grossense.

O jogo passou a ficar equilibrado. Ambos os times não conseguiam chegar ao gol, até que o Cuiabá conseguiu uma excelente oportunidade. Matheus Biteco cometeu falta na entrada da área. Dakson cobrou perfeitamente, aos 19 minutos do primeiro tempo, e abriu o placar para o Dourado. Foi o primeiro gol do Cuiabá em competições internacionais.

O segundo tempo foi morno até sua metade. Buscando conquistar ao menos um empate fora de casa, Caio Júnior fez suas três substituições antes dos 35 minutos. Mesmo com o time mais ofensivo, a Chape tentava agredir nas bolas aéreas, mas não foi efetiva. Aos 49 minutos, o argentino Jorge Baliño apitou o fim de jogo e primeira vitória, inédita, dos cuiabanos em uma competição internacional.

Fonte: Gazeta Esportiva (foto: Nelson Almeida/AFP)

