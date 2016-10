Cuiabá desiste de participar da Copa São Paulo de Futebol Júnior

A diretoria do Cuiabá acabou abrindo mão de disputar a Copa São Paulo de Futebol Júnior do próximo ano. Semifinalista do Campeonato Mato-grossense Sub-19 – foi eliminado pelo União de Rondonópolis -, o ‘Dourado’ recebeu convite da Federação Paulista de Futebol (FPF) para fazer parte do maior torneio de base da América do Sul. Mas devido ao pouco tempo para regularizar todo o elenco de jogadores, o clube decidiu não se inscrever para a competição nacional.

Segundo informações, o convite foi feito na última quinta-feira e a diretoria do Cuiabá tinha até sexta-feira passada para regularizar os garotos. No Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) o clube só tinha 16 jogadores inscritos. Deste total, apenas um goleiro estava regularizado. O número mínimo seria 20 atletas aptos a fazer parte da Copinha.

Diante da recusa, Mato Grosso será representado por apenas dois clubes. União de Rondonópolis, hoje na condição de atual campeão estadual da categoria e o Luverdense, vice-campeão, são os times que irão para a Copa São Paulo a partir do mês de janeiro do ano que vem. Caso o Cuiabá aceitasse o convite, o futebol estadual voltaria a ter três clubes na competição organizada pela Federação Paulista de Futebol.

Procurado pela reportagem, o presidente da Federação Mato-grossense de Futebol (FMF), João Carlos Oliveira, disse que a não confirmação do Cuiabá na Copinha se deu de uma decisão própria do clube. Por sua vez, o técnico do time sub-21 Eduardo Henrique lamentou a não ida da garotada para São Paulo no início do ano que vem.

