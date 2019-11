Cuiabá e Figueirense empatam em Florianópolis pela Série B

Cuiabá e Figueirense empataram, há pouco, em 0 a 0, no estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis (SC). A partida foi válida pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. O resultado é pior para os catarinenses, que continuam ameaçados pelo rebaixamento. A equipe tem 39 pontos e está em 16º. Já o Cuiabá segue em 8º, com 51 pontos.

O Dourado volta a campo pela Série B no próximo sábado (23), contra o Botafogo paulista. O jogo será no estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto (SP). Já o Figueirense enfrenta o CRB, na sexta-feira (21), no estádio Rei Pelé, em Maceió (AL).

O Cuiabá não tem mais chance de disputar a Série A do Campeonato Brasileiro do ano que vem. Dois jogos da Segundona, disputados neste sábado, encerraram a possibilidade de a equipe mato-grossense estar na principal divisão do futebol brasileiro em 2020.

No estádio Couto Pereira, em Curitiba (PR), o Coxa venceu o Oeste, por 1 a 0. Pelo mesmo placar, o Atlético Goianiense bateu o Paraná, no estádio Antônio Acioly, em Goiânia (GO). Com os dois resultados, as duas equipes chegaram a 60 pontos, estão no G4, e não podem mais ser alcançadas pela equipe mato-grossense, que tem, agora, dois jogos a serem disputados.

Sem possibilidade de ser rebaixado para a Série C, o Cuiabá jogará as últimas rodadas apenas para cumprir tabela e volta as atenções para a final da Copa Verde. Na próxima quarta-feira (20), o Dourado enfrentará o Paysandu, no estádio Mangueirão, em Belém (PA). Na primeira partida, o Papão venceu os mato-grossenses, por 1 a 0, na Arena Pantanal.

Por:Só Notícias/Herbert de Souza (foto: assessoria)17/11/2019 19:51

