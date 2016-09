Cuiabá empata com ABC e se despede do Brasileiro da Série C

Fonte: Só Notícias/Cleber Romero (Foto: Paula Ruhling/TVCA) – O Cuiabá Esporte Clube acaba de empatar, em 2 a 2 o com ABC (RN) pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série C, na Arena Pantanal. Com este resultado, matematicamente, o Dourado, não tem mais chances de seguir no segundo turno da competição, na sexta colocação, com 21 pontos. O time mato-grossense precisava vencer para manter as chances de classificação à próxima fase. Já o Rubro-negro, manteve a vice-liderança e com vaga garantida, com 29 pontos.

O Cuiabá começou forte no primeiro tempo. No primeiro lance do jogo Léu Salino cabeceia sem marcação e perde gol feito para o ‘Dourado’. Aos 3 minutos, zagueiro do ABC abre o marcador, na Arena Pantanal, com um golaço. Aos 10, Cuiabá consegue chegar pela primeira vez ao ataque com Dakson, mas o goleiro Edson faz boa defesa. Aos 13, ABC força no ataque e o Dourado fica pressionado na defesa. Aos 18, Dakson bate forte e a bola explode no travessão. No rebote, o Cuiabá ainda pressiona em busca do empate. Aos 20, Cuiabá chega forte, mas o goleiro Edson faz uma boa defesa e inicia o contra-ataque para o ABC. Aos 20, Dakson empata para o Cuiabá após contra-ataque. Aos 30, ABC aperta a marcação. Aos 34, Cuiabá força setor defensivo com Uederson, mas defesa consegue trava o lance. Aos 46, Cleiton erra o passe e dá o contra-ataque ao Cuiabá.

No segundo temo as duas equipes voltaram sem alterações. Aos 3, Tito corre muito e bate forte pela lado direito. Cleiton apenas cerca e vê a bola sair pela linha de fundo. Aos 5, Henal cabeceia amplia para o ABC. Aos 10, bola rebate na pequena área e defesa aparece para livrar ABC. Aos 11, Erivélton parte em velocidade pela direita e sofre uma falta. Aos 15, Cuiabá vai para cobrança de falta, mas goleiro defende com tranquilidade. Aos 22, Uederson chega forte pela esquerda e bate rasteiro, mas bola passa pertinho da trave de Edson. Aos 26, Jones Carioca domina bem, puxa para a direita e bate forte, mas goleiro Henal faz boa defesa. Aos 35, Cuiabá tenta contra-ataque, mas não consegue finalizar. Aos 42, após cobrança da falta Cuiabá empata com Douglas Mendes. Aos 45, Lúcio Flávio bate forte, a bola sobe e vai para fora.

Na última rodada da primeira fase o time cuiabano vai encarar o River (PI), no próximo domingo (18), às 19h, no estádio Almeidão, em João Pessoa. Já o ABC recebe o ASA, no mesmo horário, no estádio Frasqueirão, no Rio Grande do Norte.

Classificação grupo A

1º Fortaleza – 29 pontos

2º ABC – 29

3º Botafogo-PB – 27

4º ASA – 25

5º Remo – 24

6º Cuiabá – 21

7º Salgueiro – 21

8º América-RN – 19

9º Confiança – 19

10º River-PI – 12

