Cuiabá empata em casa e não consegue passar de fase na Série C

Fonte: Só Notícias/Herbert de Souza (foto: assessoria/arquivo) – A partida entre Cuabá e CSA, válida pela última rodada da fase de grupos do Campeonato Brasileiro da Série C, terminou, há pouco, na Arena Pantanal. Com o empate em 1 a 1, o Dourado encerra a participação na competição em 6º lugar, com 23 pontos, sem conseguir passar para a próxima fase. O CSA, por outro lado, ficou em 2º lugar no grupo A, com 32 pontos.

Os dois gols foram anotados na etapa final da partida. O Cuiabá saiu na frente, aos 12 minutos. Gedeilson cruzou, a bola desviou em Thales e enganou o goleiro Cajuru. Aos 20, no entanto, Maxuell aproveitou o cruzamento de Daniel Costa e cabeceou, sem qualquer chance para o gleiro Henal. Apesar de boas oportunidades para ambas equipes nos minutos seguintes, o jogo foi finalizado sem mais alterações no marcador.

Mesmo que vencesse, o Cuiabá não conseguiria alcançar a vaga no G4. Isso porque, além da vitória, o Dourado torcia por tropeços dos concorrentes diretos, o que não aconteceu. No estádio Castelão, o Fortaleza bateu o Moto Club por 1 a 0, chegou aos 27 pontos, e ficou com o 3º lugar do grupo. Já o Confiança, garantiu a 4ª vaga ao vencer o rebaixado ASA, por 2 a 1.

Com os resultados, seguem na Série C, além do Cuiabá, o Salgueiro, que terminou em quinto com 24, Remo, sétimo com 22, e Botafogo-PB, oitavo com 21. Moto Club, com 20, e ASA, com 13, disputarão a Série D em 2018.

Os confrontos das quartas de final da Série C serão entre Sampaio Corrêa e Volta Redonda, CSA e Tombense, Tupi e Fortaleza, e São Bento e Confiança.

