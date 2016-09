Cuiabá encerra participação na Série C com empate no Piauí

Fonte: Só Notícias/Herbert de Souza (foto: assessoria/arquivo) – O Cuiabá encerrou sua participação na Série C com um empate sem gols, contra o River do Piauí, no estádio Lindolfo Monteiro, em Teresina (PI). Com o resultado, o Cuiabá se despediu da competição na 6ª colocação do grupo A, com 22 pontos. O time piauiense, por outro lado, somou apenas 13 pontos e terminou na lanterna da chave. A equipe havia sido rebaixada à Série D há duas rodadas.

Pelo ano quinto seguido desde sua ascensão, o ‘Dourado’ deixa a competição nacional sem obter o desejado acesso à Segunda Divisão do futebol nacional. A equipe, que chegou a ser ameaçada pelo rebaixamento, conseguiu acumular uma série invicta de oito jogos. No entanto, o empate em 2 a 2, com o ABC, na última rodada, tirou qualquer possibilidade de classificação para a próxima fase.

Estão classificados para a fase seguinte os clubes Fortaleza, ABC, Botafogo-PB, ASA, Guarani, Boa Esporte, Botafogo-SP e Juventude. Além do River do Piauí, foram rebaixadas as equipes América-RN, Portuguesa e Guarantiguetá.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

