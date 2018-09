Cuiabá faz 3 a 0 elimina o Botafogo da Série C e está na final do Brasileiro

O Cuiabá Esporte Clube acaba de derrotar por 3 a 0, o Botafogo (SP), no estádio Santa Cruz, eliminou o time de Ribeirão Preto do Campeonato Brasileiro da Série C e está na final do Brasileirão além de já ter garantido a vaga inédita à Série B do ano que vem. Em uma boa atuação o time da capital mato-grossense passou com facilidade pelo Pantera que teve a melhor campanha no Grupo B e terminou a primeira fase na liderança.

O Dourado conhecerá seu adversário amanhã, quando se enfrentam pela vaga da final Operário (PR) e Bragantino no estádio Germano Kruger às 14h30 ( horário de Mato Grosso).

O primeiro gol do Dourado saiu logo nos primeiros minutos. No contra-ataque Danilo levou em velocidade pela ponta esquerda, a marcação falhou, ele cruzou rasteira na área e Jenison só teve o trabalho de empurrar para o gol: 1 a 0 Cuiabá aos 4 minutos. A partir do gol o Botafogo começou a se movimentar mais e a chegar com mais perigo no campo do Dourado.

Alê dominou e partiu no contra-ataque pela ponta esquerda, tocou para Marcos Martins, mas no cruzamento para Jenison, a defesa chegou junto e afastou o perigo. Em cobrança de escanteio, Elder Santana cabeceou e obrigou o goleiro Victor Souza a cair com uma mão só no canto esquerdo para fazer linda defesa e evitar o gol de empate.

Pimentinha, no contra-ataque em velocidade, chutou na área, Tchô meteu uma bomba, mas a bola bateu em Ednei. Escanteio para o time de Ribeirão Preto. Daniel levantou na área de perna esquerda, Caio foi de cabeça, a bola caiu na pequena área Élder tentou meter uma bomba, atento o goleiro Victor saiu para agarrar e livrar o perigo.

Hiltinho do Cuiabá, aos 30 minutos, tentou pegar a bola de Salino, chegou muito forte e levou o primeiro cartão amarelo do jogo. Hiltinho pela esquerda cruzou para Danilo que limpou a marcação, não perdoou e estufou as redes do Pantera: 2 a 0 Cuiabá. Os torcedores do Botafogo vaiaram a equipe no fim do primeiro tempo.

As duas equipes voltaram sem alteração na etapa complementar. Hiltinho na triangulação pela direita tentou chutar cruzado, mas o goleiro João Lucas pegou com facilidade. Eduardo Ramos puxou Salino pela camisa e levou o segundo amarelo para o Cuiabá. Pardal levantou na área pela direita Jenison subiu foi de cabeça, mas mandou para fora. Aos 15 minutos saiu Élder Santana para entrada de Gilsinho.

Em cruzamento pela esquerda, a bola sobrou para Pimentinha, que dominou, mas não acertou a pontaria e só foi linha de fundo. Danilo tabelou com Alê, Jenison recebeu livre invadiu a área, mas o goleiro João Lucas saiu para livrar o terceiro gol. Pimentinha dominou na área passou por dois, acionou Yuri, que perdeu a chance de frente com o goleiro Victor. Hiltinho visivelmente cansado saiu para entrada de Doda.

Aos 29 minutos, Doda pelo canto esquerdo rolou para Jenison, que brilhou novamente, e chutou forte no canto esquerdo do goleiro João Lucas: 3 a 0 Cuiabá. A torcida começou a deixar o estádio de Ribeirão Preto. Fim de jogo.

Por:Só Notícias/David Murba ( foto: reprodução)

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP – JORNAL FOLHA DO PROGRESSO no (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...