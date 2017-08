Cuiabá fica no 0 a 0 com o Remo jogando na Arena pelo Brasileiro da Série C

Fonte: Redação Só Notícias (foto: assessoria/arquivo) – O Cuiabá acaba de empatar em 0 a 0 com o Remo (PA), pela 12ª rodada da Série C, do Campeonato Brasileiro. A partida foi realizada na Arena Pantanal. Com o resultado o time de Mato Grosso é o 5º colocado com 15 pontos. Já o Remo é o 4º com 17.

O Cuiabá começou a partida mostrando melhor desempenho, mais organização e incomodou o goleiro Vinícius. Já nos primeiros minutos Alê pegou sobra na direita e cruzou para Pereira, que de primeira bateu de esquerda. A bola passo perto da trave do goleiro do Remo. Aos 10 minutos Pereira cobrou falta direto para o gol, Vinícius, atento, fez boa defesa.

Aos 16 a defesa do Cuiabá quase vacilou. Fábio Souza dominou a bola na grande área, na defesa, Eduardo Ramos apertou, quase rouba, mas cometeu falta. A resposta veio logo em seguida. Alê apareceu sozinho na área, recebeu o cruzamento e tocou de cabeça, mas fraquinho, nas mãos de Vinícius, que ficou com a bola.

Aos 28 o remo arriscou. Eduardo Ramos recebeu no meio, escapou da marcação e chutou forte com a direita. A bola foi no canto esquerdo de Henal, que cai e fez a defesa em dois tempos. E o Remo ainda insistiu. Aos 32, Eduardo Ramos tocou para Pimentinha na área, ele tocou na saída de Henal, que fechou o canto e evitou o primeiro gol do Remo.

Aos 40 de novo Pimentinha. Ele recebeu na direita, levou para o meio, driblou dois marcadores, invadiu a área e bateu no canto. Henal, bem posicionado, fez a defesa.

Aos 44 Cuiabá perdeu uma grande chance. No contra-ataque Pereira recebeu na direita, invadiu a área e soltou a bomba, mas sem direção, Foi só tiro de meta para o Remo.

No segundo tempo o jogo recomeçou quente. Por muito pouco o Cuiabá não abre o placar com Willian Simões, que cobrou escanteio da esquerda, mas Heverton desviou de cabeça. A resposta veio com Pimentinha, que recebeu na direita, ganhou na velocidade, entrou a área e bateu cruzado. Henal, ficou com a bola.

Cuiabá tentou com Willian Simões que cruzou para Elias que estava livre e desviou de cabeça. Vinicius, bem posicionado, pulou no canto esquerdo e ficou com a bola, salvando o Remo.

O time paraense reagiu com Léo Rosa, que foi lançado na direita, evitou a saída de pela linha de fundo, rolou para a área. Eduardo Ramos bateu prensado e a bola passou à esquerda do gol de Henal.

O time de Mato Grosso ainda tentou com Edgar que cruzou para Elias que tentou de cabeça, mas não pegou bem na bola. O Cuiabá ainda teve uma última chance aos 40, Marquinho sai no chutão, Léo Rosa falhou na tentativa de tirar, e Bruno Sávio ficou sozinho contra Vinicius. Ele tocou de canhota na saída do goleiro, mas mandou pela linha de fundo. E no último lance do jogo o time Cuiabano ainda desperdiçou o que poderia ser o gol da vitória. Elias fez uma jogada pela esquerda, escapou da marcação e achou Bruno Sávio na área. Ele dominou, tirou da marcação e bateu firme. Vinicius cai bem e salvou o Remo.

No próximo domingo o Cuiabá volta a campo em mais um desafio em casa. A partida será contra o Sampaio Correio, terceiro colocado da tabela.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...