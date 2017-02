Cuiabá goleia Operário Futebol Clube e assume liderança do grupo

Fonte: Só Notícias/Alex Fama (foto: assessoria/Pedro Lima) -O Cuiabá Esporte Clube não tomou conhecimento do Operário Futebol clube e aplicou uma goleada de 4 a 0, esta tarde, na Arena Pantanal. O “Dourado” dominou totalmente a partida e não deu chances para o adversário. Com a vitória, o clube chega a seis pontos em dois jogos e lidera o Grupo B. O Operário tem três derrotas em três jogos e amarga a lanterna da chave.

O Cuiabá dominou o primeiro tempo da partida. Aos 3 minutos, abriu o placar com Alex Sandro que pegou rebote do goleiro. Aos 30 minutos, aumentou com Léo Salino. O terceiro gol do clube da capital saiu aos 43 minutos com Robinho que aproveitou cruzamento na área.

O Dourado não diminuiu o ritmo no segundo tempo e continuou pressionando por mais gols. O quarto foi marcado aos 35 minutos com Cleberson Tiarinha. O jogo seguiu até o final com o Cuiabá pressionando, mas não conseguindo marcar mais gols.

O Cuiabá volta a jogar no dia 15 deste mês, na Arena Pantanal, contra o Araguaia. Já o Operário Futebol Clube entrará em campo no dia 11 também na Arena Pantanal.

Classificação

Grupo B

Cuiabá – 6 pontos

Dom Bosco – 3

Araguaia – 3

Operário Futebol Clube – 0

(Atualizada às 19h06)

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

