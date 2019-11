Cuiabá perde para América-MG e fica mais distante de vaga na Série A

O Cuiabá perdeu por 2 a 0 para o América-MG e complicou as chances de classificação para o Campeonato Brasileiro da Série A do ano que vem. O jogo foi encerrado, há pouco, na Arena Pantanal.

O primeiro gol saiu aos 35 do primeiro tempo. Júnior Viçosa ajeitou para Matheusinho, que, de perna esquerda, bateu e venceu o goleiro Victor Souza. Os mineiros conseguiram segurar a pressão do Cuiabá e, nos minutos finais do segundo tempo, ampliaram com Juninho. O camisa 8 recebeu passe de Viçosa e tocou na saída do goleiro mato-grossense.

Com o resultado, o Cuiabá permanece em 8º, com 50 pontos. A equipe está a 4 pontos do Coritiba, último colocado no G4. Os paranaenses, no entanto, têm um jogo a menos. Já o América-MG entra de vez na zona de classificação e está em 3º, com 55 pontos.

O Dourado ainda tem três jogos pela Série B. O próximo é no domingo (17), contra o Figueirense, no estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis (SC). No dia 23, pega o Botafogo paulista, em Ribeirão Preto (SP). O último jogo será contra o Vila Nova, no dia 30, na Arena Pantanal.

Além da briga na Série B, o Cuiabá também tem pela frente a disputa pela Copa Verde. O primeiro duelo da final contra o Paysandu será na próxima quinta-feira (14), na Arena Pantanal. O jogo de volta está marcado para o dia 20 deste mês, no estádio Mangueirão, em Belém (PA).

Por:Só Notícias/Herbert de Souza (foto: assessoria)11/11/2019 22:59

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...