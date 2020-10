Cuiabá perde para o Guarani e interrompe sequência invicta na Série B

Depois de ficar mais de um mês invicto, o Cuiabá voltou a ser derrotado no Campeonato Brasileiro da Série B. Há pouco, a equipe mato-grossense perdeu, por 1 a 0, para o Guarani, em partida válida pela 16ª rodada da competição.

O jogo foi disputado no Brinco de Ouro, em Campinas (SP). Bidu, ainda no primeiro tempo, marcou o único gol da partida, que ainda teve duas expulsões. Gustavo do Cuiabá levou o vermelho aos 44 da etapa inicial. Já Bruno Sávio deixou a equipe paulista aos 34 do segundo tempo.

Mesmo com a derrota, o Cuiabá segue líder da Série B, com 32 pontos. Já o Guarani ganha fôlego na luta contra o rebaixamento e alcança a 15ª posição, com 17 pontos.

Na próxima rodada, o Cuiabá encara o Paraná, na Arena Pantanal. A partida será na quarta-feira (21), mesmo dia em que o Guarani visita o Vitória, no estádio Barradão em Salvador (BA).

O jogo – O Guarani não tomou conhecimento do adversário e partiu para as jogadas ofensivas logo nos minutos iniciais. Aos 2, Waguininho invadiu a área e reclamou pênalti, mas o juiz mandou seguir. Aos 9, Eduardo Person tentou chute de fora da área e acabou mandando longe do gol. Três minutos depois foi a vez de Lucas Cris arriscar a batida de fora da área e mandar por cima da meta de João Carlos.

O Bugre, que tinha mais posse de bola, seguiu pressionando um Cuiabá irreconhecível. A pressão surtiu efeito aos 30 minutos. Bidu recebeu de Todinho e arriscou o chute. A bola passou entre as pernas do marcador, bateu na trave e morreu no fundo da rede.

O Cuiabá tentou reagir, ainda no primeiro tempo, em jogada de Hayner. O lateral dominou lançamento dentro da área e tocou para Elton. A defesa da equipe de Campinas se antecipou e evitou o gol. A tentativa de reação acabou sendo dificultada pela expulsão de Luiz Gustavo. Aos 44, o volante do Cuiabá fez falta em Eduardo Person e levou o segundo amarelo, deixando o Dourado com 10 em campo.

Mesmo com um a menos, o Cuiabá voltou mais ligado no segundo tempo. Logo aos 3 minutos, Elton recebeu passe de Felipe Marques e teve chance de empatar o jogo. O atacante acabou mandando por cima do gol. Logo na sequência, o técnico Marcelo Chamusca promoveu mudanças no setor ofensivo. Saíram Yago e Elton para as entradas de Jenison e Maxwell.

Ainda assim, foi o Bugre que levou perigo, aos 19. Waguininho tentou chute e a bola passou tirando tinta da trave de João Carlos, que só observou a bola sair pela linha de fundo. A vantagem numérica da equipe paulista acabou sendo desperdiçada, aos 34, quando Bruno Sávio levou o segundo amarelo e também acabou expulso.

Com o mesmo número de jogadores em campo, o Dourado voltou a ameaçar aos 39. Bidu falhou, Willians acionou Jenison, que bateu para o gol. Gabriel fez grande defesa e evitou o empate do Cuiabá. Aos 47, foi a vez de Jean Patrick receber passe na entrada da área e arriscar o chute. A bola acabou ganhando muita altura e passou longe do gol.

Por:Só Notícias/Herbert de Souza (foto: assessoria)

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...