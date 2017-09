Cuiabá perde para time maranhense e continua fora do G4 no Brasileiro da Série C

Fonte: Só Notícias/Cleber Romero (foto: Otmar Oliveira/arquivo) – O Cuiabá Esporte Clube acaba de perder por 1 a 0 para o Moto Club, no estádio Castelão, em São Luís (MA), em partida valida pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série C. Com este resultado, o time maranhense subiu para sétima colocação com 20 pontos. Já o Dourado se manteve na quinta colocação, mas fora do G4, com 22.

O único gol do jogo foi marcado aos 6 minutos do primeiro tempo. Diego Renan cruzou a bola na área e Vinícius Paquetá finalizou, abriu o placar e garantiu os três pontos para o time maranhense.

O próximo desafio do time de Mato Grosso será contra CSA, na Arena Pantanal, no próximo sábado, às 17h30. Já o Moto Club receberá o Fortaleza, no Castelão, no mesmo dia e horário.

Classificação da Série C

1 Sampaio Correa – 32 pontos

2 CSA – 28

3 Fortaleza – 24

4 Remo – 22

5 Cuiabá – 22

6 Salgueiro – 21

7 Moto Clube – 20

8 Confiança – 19

9 Botafogo-PB – 18

10 ASA – 13

