Cuiabá tropeça novamente e perde em casa para o CSA chance de retornar ao G4 da Série B

O Cuiabá voltou a tropeçar no Campeonato Brasileiro da Série B, em jogo válido pela 22ª rodada. Jogando na Arena Pantanal não suportou a pressão do CSA e perdeu, há pouco, por 1 a 0. O único gol da partida foi marcado ainda no primeiro tempo por Rodrigo Pimpão, que mandou por cima do goleiro. Com o resultado negativo, o Dourado segue na quinta colocação com 37 pontos e perdeu a chance de retornar ao G4. Já o adversário saltou da 12º colocação para 8ª com 31 pontos.

O jogo – após perder para o Grêmio e ser eliminado da Copa do Brasil, o Cuiabá entrou muito bem focado no confronto contra o CSA. Logo nos primeiros minutos de jogo, conseguiu manter o domínio da bola. Porém, não demorou muito para o Azulino aparecer. Aos 5, Yago avançou bem no ataque, mas sobrou para o goleiro João Carlos do Cuiabá. Aos 6, boa jogada para o Cuiabá, Élvis tocou de cabeça e a bola ficou nas mãos do goleiro Matheus Mendes. Aos 7, defesa do Cuiabá neutralizou jogada do CSA na intermediária num erro de passes.

Aso 11, Cuiabá colocou pressão. Élvis mandou na área do CSA, mas a defesa consegui fazer o corte. Aos 12, o Azulino passou a marcar saída de bola do Dourado e reagindo bem mesmo sendo pressionado. Aos 17, Élveis apareceu de novo e arriscou chute forte, mas acabou sendo neutralizado pela defesa Azulino. Aos 31, Rodrigo Pimpão fez um lindo gol para o CSA. Mandou por cima do goleiro e balançou as redes. Cuiabá 0 x 1 CSA.

Aos 34, o Cuiabá mostrou reação. Hayner chutou forte, mas a bola explodiu sai direto pela linha de fundo. Aos 38, Geovane bateu de longe e só conseguiu ganhar escanteio para o CSA. Aos 40, Paulo Sérgio recebeu bola direta no atacante, mas não conseguiu finalizar bem para o Azulino. O árbitro manteve o jogo até os 45 e terminou com CSA na frente.

No segundo tempo, ambas as equipes voltaram sem fazer alterações. Aos 6, Luiz Gustavo recebeu lançamento, cabeceou e Matheus Mendes só escorou cedendo escanteio para o Cuiabá. Na cobrança, a bola saiu sem direção pra ninguém. Aos 12, o CSA passou a segura o jogo para tentar manter o resultado positivo fora de casa.

Aos 14, por muito pouco o Cuiabá não abriu o marcador. Élton chutou rasteiro e a bola passou muito perto do gol de Matheus Mendes. Aos 16, CSA provocou boa movimentação e quase ampliou o resultado. Rodrigo Pimpão recebeu na área do Cuiabá, bateu forte e a bola tocou no travessão.

Aos 29, Yago tenta o cruzamento, mas a bola não passou pela defesa. Aos 32, jogando mais fechado, a zaga do CSA não facilitou a vida do Cuiabá. Marcinho até tentou cobrança de escanteio aberto, mas a bola foi afastada com facilidade. Aos 37, goleiro do CSA, Matheus Mendes passou trabalhar mais e subiu para encaixar boa bola batida por Yago. Aos 42, Cleberson cortou de cabeça e neutralizou jogada do Yago na área do CSA. Aos 43, o goleiro do CSA, Matheus Mendes defendeu cobrança direta de Rafael Gava. O jogo foi até 51 minutos e o Cuiabá não conseguiu reverter o placar.

Na próxima rodada, o Cuiabá encara o Confiança, no estádio Batistão, no dia 24, às 18h15. Já o CSA joga contra o Operário-PR, no estádio Rei Pelé, no mesmo dia é horário.

Fonte:Redação Só Notícias 21/11/2020 19:54

