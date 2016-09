Cuiabá vence e sobe na tabela da Série C

O Cuiabá Esporte Clube conseguiu uma importante vitória por 1 a 0 contra o América-RN, na Arena das Dunas, em Natal. O único gol do jogo foi marcado pelo meia atacante Dakson. Com o resultado, o clube mato-grossense chegou a 20 pontos e está na sexta colocação.

A primeira jogada de perigo foi do América com alguns segundos de jogo com Danilo Bala quase surpreendendo o goleiro do Cuiabá, Henal. O clube mato-grossense respondeu com uma bola na trave aos 12 minutos. Juba chutou de fora da área e acertou a trave.

Aos 20 minutos, o “Dourado” abriu o placar. Dedé cruzou e Dakson anotou. Após o gol, o América pressionou em busca do empate. No entanto, não conseguiu chegar com grande perigo até a área do Cuiabá.

Na volta do segundo tempo, o time potiguar voltou querendo o empate. Foram três jogadas seguidas com grande chance de empate. No entanto, faltou capricho no último toque para o gol de empate.

O segundo tempo todo foi de pressão do América e o Cuiabá apenas se segurando e administrando o resultado.

Fonte: Só Notícias/Alex Fama (foto: assessoria/arquivo)

