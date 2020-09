Cuiabá vence Náutico e dispara na liderança da Série B; próximo adversário será o Cruzeiro

O Cuiabá consolidou ainda mais a liderança no Campeonato Brasileiro da Série B. Pela 11ª rodada da competição, a equipe mato-grossense derrotou, por 1 a 0, o Náutico, em partida disputada na Arena Pantanal, e ainda contou com o tropeço do vice-líder Paraná, que, mais cedo, empatou em casa com a Chapecoense em 1 a 1.

Agora, o Dourado tem 25 pontos, contra 23 dos paranaenses. A Ponte Preta, que joga nesta quarta-feira, é a terceira colocada, com 21, mas tem um jogo a menos. Já o Náutico caiu para 12º, com 14 pontos.

Na próxima rodada, o Cuiabá tem pela frente o Cruzeiro. A equipe de Minas Gerais atualmente está na zona de rebaixamento, com 8 pontos. A partida será no sábado (3), na Arena Pantanal. No mesmo dia, o Náutico encara o Confiança, no estádio dos Aflitos, em Recife (PE).

O jogo – Atuando em casa, o Cuiabá quase abriu o placar em uma verdadeira “lambança” do goleiro adversário, Jefferson. O arqueiro tentou sair jogando, foi pressionado e por pouco não perdeu a bola para o atacante do Dourado. Aos 8 minutos, Jenison teve grande oportunidade. O atacante deu um toque sutil na bola e obrigou o goleiro do Náutico a fazer grande defesa.

O Cuiabá seguiu pressionando. Aos 29, Elvis recebeu passe e arriscou da entrada da área. Jefferson, outra vez, evitou o gol. Aos 40, a bola sobrou para Maxwell, dentro da área. O atacante mato-grossense finalizou duas vezes e Lombardi conseguiu cortar. No fim do primeiro tempo, o atacante passou por Rafael Ribeiro e bateu forte. A bola saiu à esquerda do gol.

O Dourado foi para o intervalo com amplo domínio da partida. Além de ter mais de 60% da posse de bola, a equipe mato-grossense finalizou 7 vezes, contra 2 do Náutico. O Cuiabá trocou mais passes (230) que o time adversário (170) e desarmou mais também.

Com esse domínio, o gol era questão de tempo. E ele saiu logo no início do segundo tempo, aos 5. Felipe Ferreira cruzou bola na área, Jenison subiu mais que a zaga e testou firme para abrir o placar na Arena Pantanal.

Atrás no placar, o Náutico tentou reagir na sequência. Dadá recebeu e arriscou o chute. A bola acabou indo longe do gol. O Cuiabá, por outro lado, voltou a levar perigo, aos 10. Felipe Ferreira driblou Wilian Simões, bateu firme e, mais uma vez, Jefferson evitou o gol. Menos de 3 minutos depois, Maxwell, em boa jogada, tocou para Gava. O meia saiu na cara do gol e bateu, obrigando o arqueiro do Náutico a fazer outra grande defesa .

O Náutico conseguiu ameaçar em jogada de Dadá. O jogador do Timbu deu grande passe para Paiva que invadiu a área e bateu de primeira. João Carlos conseguiu defender. O Cuiabá respondeu, em nova ação ofensiva de Maxwell. O atacante recebeu passe de Gava e bateu colocado, para nova defesa de Jefferson.

Dominando a partida, o Cuiabá conseguiu conquistar a vitória, sem grandes sustos na última etapa do segundo tempo.

Por:Só Notícias/Herbert de Souza (foto: assessoria/arquivo)

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...