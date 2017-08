Cuiabá vence o Asa de virada pela série C do Brasileiro

Fonte: Redação Só Notícias (foto: assessoria/arquivo) – O Cuiabá acaba de vencer, por 3 a 2, o Asa de Arapiraca (AL). O jogo foi no Estádio Municipal. Com a conquista dos três pontos o time mato-grossense subiu uma posição na tabela. É o 5º colocado com 22 pontos. Já o time alagoano continua na lanterna com 12 pontos.

O jogo em Arapiraca começou pegado e com os dois times cometendo faltas. A primeira oportunidade saiu aos 6 minutos em um escanteio para os donos da casa. Doda cobrou para o Asa, mas o goleiro Douglas Dias saiu para fazer a defesa. Aos 11, foi a oportunidade do Cuiabá, o time pressionou e ganhou escanteio. Rafael Estevam cobrou, mas a zaga do ASA tira a bola da área. E aos 15 minutos. O volante Juninho aproveitou o cruzamento de Kanu e mandou no canto do goleiro do Cuiabá. Asa 1 a 0.

Depois do gol o time do Asa ganhou um pouco mais de confiança, mas o Cuiabá não se intimidou, continuou partindo para o ataque jogadas para buscar o empate. Porém, os dois times não conseguiram boas finalizações.

No segundo tempo já nos primeiros minutos, o Cuiabá perdeu a chance de empatar. Pereira fez jogada individual e finalizou. Mas o goleiro Carlão estava atento para fazer a defesa. O time mato-grossense continuou insistindo, até que aos 10 minutos, Bruno Sávio recebeu livre e chutou forte, sem defesa para o goleiro Carlão, deixando tudo igual 1 a 1.

Depois do empate o técnico do Asa fez duas alterações. O time deu uma melhorada, Doda desperdiçou o que poderia ter sido um golaço para o time alagoano. O atacante recebeu livre, mas preferiu fazer o cruzamento, levando a torcida a loucura.

Aos 32, o time de Mato Grosso conseguiu a virada. Dakson fez boa jogada e deixou Pereira livre para chutar rasteiro e fazer Cuiabá 2 a 1. Quando o jogo já parecia ganho o Asa reagiu e aos 45, Leandro Kível bateu no canto e deixou tudo igual 2 a 2.

A vitória do Cuiabá só se confirmou nos acréscimos, no último lance da partida, aos 5o minutos, Daniel Amorim com categoria mandou a bola para o fundo do gol. Cuiabá 3 a 2.

O próximo desafio do Cuiabá será no próximo sábado, contra o Moto Clube, no Estádio Castelão, no Maranhão.

