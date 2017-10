Cuiabá vence o Mixto na Arena Pantanal pela Copa FMF

O Cuiabá volta a campo no domingo, contra o União, disputa direta pela liderança. O jogo será às 18h, no estádio Luthero Lopes, em Rondonópolis.

Fonte: Redação Só Notícias (foto: assessoria/arquivo) – O Cuiabá acaba de vencer o Mixto por 2 a 0, na Arena Pantanal, na partida válida pela quarta rodada da Copa FMF. O dourado abriu o placar com um pênalti cobrado por Tiago Etges ainda no primeiro tempo. No segundo turno o time fez o segundo decretando a vitória.

