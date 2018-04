Cuiabá vence Sinop novamente e conquista invicto o Campeonato Mato-grossense

Fonte: Só Notícias/Editoria com Cleber Romero (fotos: Julio César Tabile e reprodução)

O Cuiabá Esporte Clube conquistou, há pouco, de forma invicta, o título do Campeonato Mato-grossense Eletromóveis Martinello 2018, após vencer o Sinop Futebol Clube por 3 a 1, na Arena Pantanal. O Dourado entrou em campo folgado por ter vencido a primeira partida por 2 a 0, no estádio Gigante do Norte. Já o Galo do Norte, precisava desfazer a vantagem para levar a decisão para os pênaltis, mas não conseguiu. Com isso, o time cuiabano conquistou o 8º título Estadual.

O time sinopense abriu o placar logo no começo da partida com Gilmar, que tabelou bonito com Tiarinha e acertou uma bomba. No entanto, o Dourado foi superior, manteve a vantagem ainda no primeiro tempo com gol de André, que chutou forte da entrada da grande área. No segundo tempo, Jenison, artilheiro da competição, com 7 gols, ampliou o placar para o Cuiabá, em cobrança de pênalti. O terceiro e último gol foi marcado por Giovani também de pênalti.

Esse e o segundo ano consecutivo que os dois times se enfrentam na final da competição. No ano passado, o Dourado também foi campeão mato-grossense. O Galo até venceu o Cuiabá por 1 a 0, no tempo normal, resultado que levou a decisão para as penalidades, no estádio Gigante do Norte.

Conforme Só Notícias informou lance a lance, o Cuiabá começou armando ataque perigoso. Já o Sinop apresentava dificuldade para chegar no setor defensivo. Porém, surpreendeu abrindo o marcador com Gilmar e melhorou significativamente a produção em campo. Aos 8, Cuiabá quase marcou. Jeferson cruzou da direita, Hiltinho mandou de primeira e o goleiro Fernando, do Sinop, espalmou. Aos 10, o Dourado chegou novamente. Hiltinho entrou na grande área, tentou driblar, derrubou zagueiro do Sinop e levou amarelo. Aos 13, Jeferson entrou pela direita, chutou e o goleiro Galo, Fernando, defendeu. Aos 14, Gilmar acertou uma bomba e abriu o placar para o time sinopense. Ele fez tabela com Tiarinha, avançou rápido pela direita, viu o goleiro adiantado, chutou e abriu o marcador. Cuiabá 0 x 1 Sino.

Aos 18, Sinop melhorou a produção após marcação do gol e impôs ritmo de jogo. Aos 22, linda jogada do Cuiabá com Hiltinho se livrando de dois jogadores do Sinop, pela direita, entrou na grande área, chutou e o goleiro Fernando segurou. Aos 24, Cuiabá chegou novamente com Fernando, que chutou e ganhou escanteio. Na cobrança, Ednei mandou para fora. Aos 27, Dourado tenta empate com cruzamento pela direita e o goleiro sinopense defendeu. Aos 37, Pity do Sinop foi expulso. Ele fez falta dura atingindo Hiltinho no joelho levou vermelho direto. Aos 39, após expulsão ocorreu uma confusão entre a equipe técnica do Sinop e jogadores do Cuiabá. O jogo ficou cerca de três minutos parado. Aos 44, André empatou a partida para o Cuiabá com um chute forte da entrada da grande área e acertou no ângulo. Aos 45, Jean, do Dourado, levou amarelo após comemorar o gol provocando os jogadores do Sinop que estavam no banco reserva. Cuiabá 1 x 1 Sinop. No final do primeiro tempo, Gilmar, do Sinop, driblou pela direita, avançou, chutou e a bola sai para linha de fundo sem perigo.

O segundo tempo, começou com mudanças no Sinop. Cabralzinho entrou no lugar de Jeferson Maranhão. No Cuiabá, não houve alterações. Aos 2 minutos, a bola foi cruzada para a grande área, Hiltinho escorou de cabeça, a bola pegou na mão de Juazeiro, o goleiro defendeu mas o árbitro marcou penalidade. Jenison foi para cobrança e mandou no ângulo esquerdo. Sem chance para goleiro do Sinop. Cuiaba 2 x 1 Sinop.

Aos 10, com um a mais o Cuiabá apresentou melhores condições de ataque. Já o Sinop não deixou de pressionar mesmo precisando marcar 3 gols para levar a decisão para as penalidades. Aos 13, Cabralzinho tentou driblar zagueiro do Cuiabá, caiu e o árbitro mandou seguir o jogo. Aos 15, o Cuiabá chegou com perigo. André pela esquerda chutou e a bola saiu pela linha de fundo. Aos 16, Itamar Schulle tirou Jean e colocou Zaqueu para defender o Cuiabá. Aos 20, Dourado ataca mais. Na cobrança de escanteio, atacante cabeceou e a bola passou perto do travessão. Aos 21, João Artur, do Sinop, chutou pela direita e a bola saiu pela linha de fundo. Aos 24, Juazeiro, do Sinop, recebeu lançamento na grande área, mas o goleiro do Cuiabá ficou com a bola. Aos 25, Sinop joga mal no segundo tempo, bem diferente da etapa inicial. Aos 27, Juazeiro sofreu falta. Ele mandou para a grande área, mas saiu sem perigo. Aos 32, mais uma pênalti para o Cuiabá. Geovani chega pela direita, chutou, o goleiro Fernando, do Sinop, faz linda defesa mas o árbitro Alinor Paixão marcou pênalti de Gilmar. O lance foi questionado pelo jogadores do Sinop. Fim de jogo: Cuiabá 3 x 1 Sinop.

Agora, o Dourado vai começar o Brasileiro da Série C e o Sinop a Série D. Ambos estarão na Copa do Brasil do ano que vem

