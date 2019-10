Cuiabá vence União nos pênaltis, vai para final e garante Luverdense na Copa do Brasil 2020

Por:Só Notícias/Herbert de Souza (foto: assessoria)13/10/2019 20:33

O Cuiabá é o segundo finalista da Copa Federação Mato-grossense de Futebol (FMF). Há pouco, a equipe derrotou o União de Rondonópolis nos pênaltis e garantiu a vaga para disputar o título com o Luverdense.

No jogo de ida, as duas equipes empataram em 2 a 2, no estádio Luthero Lopes, em Rondonópolis. Hoje, jogando na Arena Pantanal, os dois times não conseguiram alterar o marcador no tempo normal e levaram a decisão para as penalidades. Nas cobranças, o Dourado venceu o Colorado por 6 a 5.

O resultado também serviu para definir o último representante de Mato Grosso na Copa do Brasil 2020. Cuiabá, campeão estadual, e Operário Várzea-grandense, vice, já estavam garantidos. A terceira vaga seria do campeão da FMF, no entanto, como o Dourado já estava garantido, ficará com o outro finalista, o Luverdense.

O primeiro jogo da decisão da FMF deverá ocorrer no próximo final de semana. A partida de ida será na Arena Pantanal. O Luverdense, que fez a melhor campanha, poderá decidir em casa e o jogo de volta será no Passo das Emas, em Lucas.

Conforme Só Notícias já informou, o Luverdense venceu o Mixto, por 3 a 0, em jogo disputado neste sábado, em Lucas. Caíque, Michael e Da Silva marcaram no segundo tempo. Com o resultado, o LEC conseguiu reverter a desvantagem que tinha em relação ao primeiro jogo, quando havia perdido para o Tigre das Vargas por 2 a 1, na Arena Pantanal.

