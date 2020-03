Cuiabano acusado de ter assaltado Posto Curua é preso depois solto,diz policia

Suspeito de assalto preso pela PM é solto após ser apresentado na policia civil, fora do flagrante.(Foto:Via WhatsApp)

Um dos suspeitos de ter assaltado o Posto Curua e cometer assaltos em vias publica a mão armada foi preso pela Polícia Militar nesta sexta-feira (06), mas acabou solto, por volta das 12h desta sábado por decurso da lei, segundo a polícia.

Segundo a polícia, o suspeito preso, é de Cuiabá (MT), esta pouco tempo na cidade, foi identificado por algumas das vítimas , a filmagem da câmera de segurança identificou como o assaltante do Posto Curua. Sem antecedentes e fora do flagrante o Delegado Plantonista Dr. Conrado , teve que soltá-lo por força da Lei. Uma mulher que estava com o acusado também foi solta , por falta de provas contra ela.

O delegado Conrado , confirmou que o suspeito preso foi solto por estar forra do flagrante, a ultima acusação que pesa para o acusado já tem mais de 10 dias, as vitimas não foram reconhecer, dificultando o trabalho da policia. Um inquérito foi aberto e vai ser encaminhado para justiça que decide pela prisão preventiva ou não do acusado,finalizou.

Segundo imagens de uma câmera de monitoramento, o assaltante foi identificado, ele também é suspeito de ter cometido ouros três assaltos.

A reportagem explicou que o criminoso foi solto, antes mesmo da realização da audiência, porque ele não foi preso em flagrante.

‘Pena’ para quem rouba celular é de apenas 24 horas

Armado com um revólver, o ladrão aborda uma pessoa na rua, anuncia o assalto, faz ameaças, leva o celular da vítima. Mesmo se for preso em seguida, em flagrante, pelo roubo, ele pode voltar para as ruas em 24 horas, livre para cometer o mesmo tipo de crime. Essa é uma situação que ocorre com frequência em Novo Progresso, em todo o estado, segundo o Advogado Criminalista consultado pelo Jornal Folha do Progresso.

“Como forma de tentar evitar que detidos em flagrante em casos como esses sejam colocados em liberdade, cabe aos Promotores do Ministério Publico, para que tentem ao máximo convencer os juízes a deixar atrás das grades assaltantes que agem mediante ameaça ou violência. Nem sempre resolve”. “A tendência do tribunal é soltar o preso, se ele não for reincidente, em 24 horas – mesmo que tenha agido com emprego de arma de fogo”, afirma.

As coisas melhoraram desde que o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) editou a Resolução 213, de dezembro de 2015, onde presos em flagrante passaram a ser apresentados a um juiz em audiência de custódia até 24 horas depois da prisão. Essa situação contribuiu, segundo o Advogado, para que a maior parte dos criminosos seja solta, já que a regra da Constituição é que as pessoas respondam aos processos em liberdade. Na audiência, a decisão de converter o flagrante em prisão preventiva não é a regra, resaltou. “Para prender preventivamente, tem que haver pressupostos cautelares, como a ameça à ordem pública pelo fato de o autor voltar a delinquir. Mas é muito difícil que ocorra para réus primários, o que significa a colocação deles em liberdade”, acrescentou.

Outra situação que, segundo o Advogado, contribuiu muito para um quadro de “sensação de insegurança absurda”, como define, é o fato de as penas para o crime de roubo, que variam de quatro a 10 anos, não serem efetivamente cumpridas conforme o tempo previsto. A legislação prevê progressões que amenizam o período de restrição de liberdade. Por isso, afirma, dificilmente alguém é condenado a mais de oito anos de cadeia pelo roubo – o que obrigaria o autor a iniciar a pena em regime fechado e dificultaria a obtenção de benefícios,finalizou.

A imagem do suspeito preso divulgado nas redes sociais pela policia, se enquadra em crime de responsabilidade pela Lei de Autoridade, foi citada na postagem.

