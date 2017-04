Cuidado com novo golpe que circula pelo WhatsApp

A manobra apenas faz com que o golpe, que encaminha as vítimas para páginas que roubam dados, seja disseminado. Segundo a PSafe, houve registros, neste caso, de que, após o questionário, foi solicitado a quem preenchia que baixasse um app da loja. O aplicativo seria uma porta de entrada de vírus no aparelho. O ideal é manter a máxima de segurança de não baixar arquivos de origem desconhecida e principalmente sem antes confrontar tais “promoções” nos canais oficiais.

Se receber uma mensagem no WhatsApp com um link para um vale-presente (ou gift card) da loja O Boticário, nem pense em abrir. Trata-se de uma isca para o mais novo golpe que circula pelo aplicativo de mensagens e lesou pelo menos 50 mil pessoas em cinco dias, nas contas da empresa de segurança digital PSafe.

