Cuidado! Notas falsas de dinheiro circulam no comércio de Novo Progresso

(Foto WhatsApp)- Outra Vez- Os cidadãos e os comerciantes Progressenses precisam ficar em alerta, pois notas falsas de R$ 10,50 e 20 Reais estão circulando na cidade. Um comerciante do bairro Tom Alegria II, nos enviou na manhã de ontem (Terça-feira, 01/005/18), a foto de uma nota falsa que ele recebeu por engano em seu comercio. Segundo ele, nos últimos dias pessoas efetuaram compras em vários comércios local com notas falsas, ” Compram um produto mais barato para receber o troco com notas originais”.

O Jornal Folha do Progresso faz um alerta aos comerciantes de toda cidade, para terem cuidado e fazer a verificação ao receber o dinheiro. De acordo com o Código Penal é crime repassar moedas falsas, e a pessoa que, mesmo tendo recebido a cédula de boa-fé, recolocá-la em circulação, pode ser punido com detenção, de seis meses a dois anos, e multa. Se algum comerciante receber uma nota falsificada deve guardar a cédula e entregá-la à Polícia Federal.

Esta não foi primeira vez que notas falsas foram distribuídas no comercio de Novo Progresso.

Existe um aplicativo, chamado “dinheiro brasileiro”, que foi desenvolvido pelo Banco Central e ajuda a identificar e reconhecer os itens de segurança das cédulas.

Algumas maneiras de identificar notas falsas, segundo a Polícia Federal:

1 – Conheça bem a nota verdadeira.

2 – Procure não ter pressa no atendimento.

3 – Verifique se as numerações das notas não são iguais.

4 – Observe a textura da nota.

5 – Observe a impressão da nota (nas cédulas legítimas, as tonalidades de cores são firmes. Já as notas falsas têm cores com pouca nitidez e costuma haver barramento das cores).

6 – Verifique a marca d’água colocando a nota contra a luz.

7 – No caso de dúvida, compare a nota suspeita com uma verdadeira.

Outra alternativa procurar no comercio local, que tem a venda um equipamento via lazer e uma caneta que identifica as notas falsas!

