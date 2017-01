Cunha articulou liberação de recursos a empresa de Eike Batista

Relatórios das investigações mostram troca de mensagens entre deputado cassado e ex-vice-presidente da Caixa negociando transação

Além da liberação de financiamentos da Caixa Econômica Federal e do Fundo de Investimentos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FI-FGTS) para 11 empresas em troca de propina, como revelou a Operação Cui Bono da Polícia Federal, o deputado cassado Eduardo Cunha e o ex-vice-presidente da Caixa Fábio Cleto também facilitaram a liberação de recursos para empresas de Eike Batista.

Conforme revelado pelo Correio Braziliense, relatórios das investigações mostram troca de mensagens entre os acusados em 10 de abril de 2012 negociando a transação.

Nas mensagens, o ex-vice-presidente da Caixa contou que teria conversado com Eike e com Amaury Pireso diretor do grupo EBX. “Eles entenderam, agradeceram o apoio e fiquei de ligar amanhã para informar se vai ser marcada ou não a reunião do dia 18”, escreveu Cleto a Cunha.

