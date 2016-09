Cunha: ‘Que os ventos que chegam no Renan não virem tempestade’

O agora ex-deputado Eduardo Cunha (PMDB-RJ) ironizou na tarde desta terça-feira (13) a declaração dada mais cedo pelo presidente do Senado, Renan Calheiros(PMDB-AL). Em nota, disse esperar que os “ventos” que chegam em Renan “não se transformem em tempestade”.

Mais cedo, Renan afirmou, ao ser questionado por jornalistas sobre a cassação do mandato de Cunha pelo plenário da Câmara, que “quem planta vento colhe tempestade”. Já sobre eventuais ameaças do ex-presidente da Câmara, Renan respondeu: “Afasta esse cálice de mim. Eu não quero de forma nenhuma falar sobre isso”.

“Com todo desejo de sucesso ao presidente do Senado no comando da Casa, e acreditando na sua inocência, espero que os ventos que nele chegam através de mais de uma dezena de delatores e inquéritos no STF, incluindo [o ex-presidente da Transpetro] Sérgio Machado, não se transformem em tempestade. E que ele consiga manter o cálice afastado dele”, declarou Cunha.

Confira na íntegra da nota divulgada pelo deputado cassado Eduardo Cunha:

Com relação às declarações do Presidente do Senado, Renan Calheiros, temos a falar:

1 – Ao contrário do dito pelo Presidente do Senado, durante o meu período à frente do Presidência da Câmara, não houve matérias de caráter relevante oriunda do Senado que deixássemos de apreciar em plenário. Ao contrário do Senado, que deixou de apreciar vários temas importantes aprovados na Câmara, dentre outros, projeto de terceirização, redução da maioridade penal, correção do FGTS dos trabalhadores e PEC da reforma política, no qual apenas foi destacada a janela partidária deixando-se de apreciar temas como fim da reeleição e financiamento de campanha. Esperamos que o Senado aprecie essas matérias.

2 – Com relação à diferença de tratamento entre mim e o Presidente do Senado, destacado no meu discurso na Câmara ontem, ressalto que na ação penal número 982 do Supremo Tribunal Federal, decorrente da denúncia aceita baseada apenas na palavra de delatores sobre sondas da Petrobras, os mesmos delatores, nas suas delações, acusam como beneficiários das supostas vantagens indevidas montando a US$ 6 milhões os senadores Renan Calheiros, Jader Barbalho, Delcídio do Amaral e Silas Rondeau. Entretanto, a ação penal que deveria ser indivisível, segundo o Código Penal, foi aberta apenas contra mim.

3 – No mais, com todo desejo de sucesso ao Presidente do Senado no comando da Casa, e acreditando na sua inocência, espero que os ventos que nele chegam através de mais de uma dezena de delatores e inquéritos no STF, incluindo Sérgio Machado, não se transformem em tempestade. E que ele consiga manter o cálice afastado dele.

Eduardo Cunha

Brasília, 13 de setembro de 2016.

