Cura da Aids pode estar dentro das vacas

Esse vírus possui características diferentes de pessoa para pessoa, mudando quase drasticamente de uma região para outra. Assim, criar uma vacina única pode ser uma grande dificuldade. Já o sistema imunológico bovino possui características únicas, que o torna um importante aliado no combate à doença. A ideia é entender como esse sistema age tão rapidamente contra o HIV e fazer com que o dos seres humanos também tenha essa propriedade e passe a agir o mais rápido possível.

Um novo estudo mostrou que esses animais são capazes de neutralizar até 96% das cepas do HIV. A pesquisa foi comandada pela International Incident Vaccine Initiative e pelo Scripps Research Institute, que injetaram um tipo de proteína do HIV em quatro vacas para analisar o seu comportamento.

Desde que a AIDS assustou o mundo na década de 80, a cura da doença ainda não foi descoberta. Vários métodos com as mais curiosas substâncias já foram testados, a mais nova, e que mostrou resultados empolgantes, foi encontrada nas vacas.

