‘Curandeiro’ ameaçava e dopava vítimas para estuprá-las em Novo Repartimento

(Foto:Reprodução) – Com grave ameaça com arma de fogo e ingestão forçada de bebidas alucinógenas, ele abusou de várias vítimas

Na terça-feira (29), a Operação “Zeca de Deus” da Polícia Civil cumpriu um mandado de prisão preventiva de Cristinaldo Lima, conhecido por “Zeca Brás”, homem acusado de praticar crimes como estupro de vulnerável, registro não autorizado da intimidade sexual, violação sexual mediante fraude, ameaça e estelionato em detrimento de várias vítimas da cidade de Novo Repartimento, sudeste paraense.

Segundo o delegado Matheus Omizzolo, o preso, apresentava-se às vítimas como curandeiro e, mediante condutas como grave ameaça com arma de fogo e ingestão forçada de bebidas alucinógenas (indicado como um suplemento vitamínico para vacas em lactação) , ele praticava conjunção carnal e atos libidinosos, além de intimidar as vítimas ao dizer que iria lhes “lançar trabalhos”. Não achando suficiente, Cristinaldo benzia ainda, os objetos das vítimas, apropriava-se de joias de ouro e dinheiro em espécie, e não devolvia aos proprietários.

“O criminoso, secretamente, filmava e fotografava os atos sexuais, e entrava em contato com as vítimas, divulgava, quando não, ameaçava divulgar os registros caso elas procurassem a Polícia ou não se submetessem mais aos desejos do estuprador”, explica o delegado. Acredita-se que mais vítimas poderão surgir após a prisão do indivíduo, o qual será recambiado à comarca de Novo Repartimento, assim que possível.

A ação foi realizada pela Delegacia de Novo Repartimento, com apoio da Delegacia de Anapu e do Núcleo de Apoio a Investigação (NAI) de Tucuruí. Sob comando do delegado Matheus Omizzolo. O nome da operação faz alusão ao caso do médium João de Deus, que assim como Zeca, se aproveitava de sua condição como líder espiritual para abusar de vítimas.

Por:O Liberal

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...