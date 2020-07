Curiosidade: confira de quais áreas são os profissionais que produzem as vacinas

Farmacêutico, biomédico e engenheiro químico estão na lista

O desenvolvimento de uma vacina é algo que, além de demandar muito tempo e pesquisa, exige a interação com diferentes profissionais de áreas diversas. A produção da vacina se inicia com as pesquisas, produção de artigos sobre o tema, testes em laboratórios e testes clínicos. Algumas áreas estão mais voltadas para o desenvolvimento de medicamentos, enquanto outras podem estar mais focadas no campo da pesquisa.

As vacinas estimulam a produção de anticorpos ao simular uma doença infecciosa no corpo com antígenos atenuados, que não são prejudiciais à saúde. No momento, uma das maiores expectativas é a produção de uma vacina para o coronavírus. Mas você sabe quem são os profissionais que atuam no processo de produção das vacinas? Conheça alguns deles abaixo.

Farmacêutico

Profissionais formados no curso de Farmácia são indispensáveis no processo para a produção e utilização de medicamentos. O farmacêutico é responsável por combinar substância que ajudam na recuperação da saúde dos indivíduos, além de observar como a droga reage no organismo testado.

O farmacêutico também pode participar de equipes que desenvolvem vacinas, contribuindo com os seus conhecimentos e suas habilidades. Além disso, pode atuar com a fiscalização, verificação e autorização da produção farmacológica nas indústrias.

Biomédico

O biomédico é um profissional de extrema importância ao longo de todo o processo de pesquisa por novas vacinas. Os profissionais, em conjunto com a equipe que fazem parte, realizam um extenso estudo sobre a doença, suas causas, produção de anticorpos até se chegar à criação de uma vacina para o tratamento e a prevenção da patologia.

Formados no curso de Biomedicina podem se especializar em diversas áreas, incluindo a imunologia, responsável pelo estudo do mecanismo de proteção do organismo contra doenças infecciosas causadas por microrganismos, biologia molecular, anatomia e fisiologia.

Médico Imunologista

Médicos imunologistas estudam o sistema imunológico e os seus diferentes aspectos. Para ser imunologista, profissional que atua na área, é necessário concluir a graduação em Medicina ou o curso de Biomedicina e, depois, se especializar em imunologia.

Nessa área, é possível se dedicar ao desenvolvimento de vacinas como forma de fortalecer o sistema para combater as doenças. Algumas das especializações em imunologia são: Imunoterapia, Imunologia clínica e Imunogenética.

Engenheiro químico

O engenheiro químico pode atuar no desenvolvimento de vacinas e de medicamentos. No primeiro caso, está apto para integrar as equipes multidisciplinares que buscam a cura para doenças. O profissional graduado na Engenharia Química também está apto para trabalhar com a produção de remédios, sendo responsável, principalmente, pelo processo industrial do produto.

Fonte: Agência Educa Mais Brasil

