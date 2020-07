Currículo da educação brasileira é destaque entre 18 países da América Latina, avalia pesquisa

Ensino de Linguagens, Matemática e Ciências foi avaliado como positivo

Um estudo ligado à Oficina Regional de Educação para América Latina e Caribe da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (OREALC/UNESCO Santiago) apontou como destaque o currículo da Educação brasileira – nas áreas de Linguagens, Matemática e Ciências – em comparação com 18 países latino-americanos.

Apresentada ontem (28), via videoconferência, a pesquisa destacou que no currículo brasileiro a área das linguagens apresenta predominância de uma abordagem comunicativa, concentrada no seu uso em diferentes contextos, com ênfase no conteúdo voltado para compreensão e leitura literal no 4º e 7º ano do ensino fundamental.

No entanto, nessa área, há uma baixa presença de conceitos atrelados às áreas de decodificação e de reflexão e avaliação sobre os textos. Em relação à escrita, ressalta-se a ênfase no conhecimento sobre o código e os processos envolvidos no ato de escrever. No campo da leitura, a pesquisa ressalta a ênfase na compreensão literal e inferencial, assim como em estratégias de leitura.

Já em Matemática, o estudo concluiu que a maioria dos currículos das escolas brasileiras adere à abordagem de resolução de problemas como um elemento fundamental no ensino e na aprendizagem da disciplina para lidar com circunstâncias e desafios imprevistos na vida cotidiana. Nas Ciências, destaca-se a abordagem de alfabetização científica em um número significativo dos currículos analisados o que, de acordo com a pesquisa, implica ir além da transmissão do conhecimento científico.

Sobre a pesquisa

A publicação faz parte do Estudo Regional Comparativo e Explicativo (Erce) 2019, uma pesquisa em larga escala que avalia e mede as conquistas de aprendizagem de estudantes na América Latina e no Caribe. No Brasil, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) é o responsável pela aplicação.

Nesta edição, além do Brasil, os países analisados pela pesquisa foram: Argentina, Bolívia, Chile, Colômbia, Costa Rica, Cuba, Equador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicarágua, Panamá, Paraguai, Peru, República Dominicana, Uruguai e Venezuela.

