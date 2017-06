Currículo em rótulo de Coca-Cola viraliza na web

Já reunimos por aqui alguns exemplos de currículos criativos e divertidos (relembre clicando aqui). Mas, nesta semana, um novo “case” emergiu das redes sociais e ganhou força com uma matéria no BuzzFeed.

Uma jovem chamada Beatriz C. encontrou um jeito bastante inusitado de chamar a atenção da empresa de seus sonhos.

De tão incrível, a ideia ganhou as redes sociais com a ajuda do usuário do Twitter @richardao, que compartilhou e ajudou a viralizar a história, que nesta semana está ganhando enorme mídia espontânea.

O que ela fez? Colocou todas as informações em um rótulo de Coca-Cola e a frase: “Milhares de currículos acabam no lixo; este vai matar a sua sede!”. O tuíte já tem mais de 50 mil interações.

A empresa que recebeu o CV é a ReachLocalBrasil. O resultado, a Beatriz foi chamada para uma entrevista e a própria agência fez questão de divulgar a informações no Facebook.

