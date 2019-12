Curso de Licenciatura sofrerá mudanças na carga horária

Decisão foi homologada pelo Ministério da Educação (MEC)

A formação dos professores no Brasil vai ficar mais longa e passará a ter maior foco na prática, conforme resolução do Conselho Nacional de Educação (CNE) homologada pelo Ministério da Educação (MEC). Com a nova medida, os cursos de licenciatura para a formação de professores passam de três para quatro anos, ou 3,2 mil horas. Dessa carga horária, 800 horas – o equivalente a um quarto do curso –, devem ser voltadas para a prática pedagógica.

A formação dos futuros professores também terá um maior foco na chamada Base Nacional Comum Curricular (BNCC), que define o mínimo que deverá ser aprendido pelos estudantes de todo o país no ensino infantil, fundamental e médio.

A prática pedagógica deve, obrigatoriamente, ser acompanhada por um professor da instituição formadora e por um professor experiente da escola onde o estudante a realiza.

Curso de Licenciatura

