Curso e prova para renovação de CNH serão revogados

(Foto Divulgação) -No sábado, um dia depois de aprovar, o Ministério das Cidades divulgou nota em que determinou a revogação de uma norma que tornava obrigatória a realização de um curso de aperfeiçoamento e a realização de uma prova para se renovar a CNH. A norma iria entrar em vigor a partir do dia 5 de julho, mas foi revista pelo ministério e deverá ser formalmente revogada nos próximos dias. “A diretriz da atual gestão da Pasta tem por objetivo implementar ações e legislações que atendam às expectativas da população, no sentido de simplificar a rotina e levar conforto e praticidade a seu dia a dia. Esta ação acontece em conformidade com os objetivos do Governo Federal, de reduzir custos e facilitar a vida do brasileiro”, disse a nota das Cidades.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO no (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Por Redação Jornal Folha do Progresso com informações Minustério das Cidades e DCI

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...