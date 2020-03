Curso EAD para professores é ofertado em parceria com a Capes

Inscrição também é feita on-line; confira

Entre os dias 24 a 27 de março, o portal Britannica Escola vai oferecer cursos gratuitos para os professores da educação básica. As aulas serão divididas em três temáticas: Utilizando a Linguagem digital na sala de aula; Uso de Conteúdo digital na sala de aula; e Aluno pesquisador no ensino fundamental.

Os profissionais interessados devem fazer a inscrição no portal Britannica Escola. Serão cinco turmas nos horários vespertino e matutino. No site, os profissionais poderão ter acesso a todo material de aprendizado, bem como às ferramentas de ensino, além de contar com os recursos multimídia, artigos, biografias, notícias e muitos outros recursos de estudo.

Uma vantagem do curso é que o portal onde as aulas serão ofertadas é todo em português. A formação é oferecida pelo portal, em parceria com a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes) e apoio do Ministério da Educação (MEC). No site da Capes é possível obter mais informações sobre os cursos.

Para os docentes que querem se especializar, também é possível recorrer ao Educa Mais Brasil, que oferta uma variedade de cursos para especialização. Acesso o site aqui e veja as opções disponíveis em sua cidade.

Fonte: Agência Educa Mais Brasil

