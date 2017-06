Curso forma Agentes Municipalistas em Santarém

Nos dias 3 e 4 de julho, serão formados os Agentes Municipalistas do Oeste do Pará em uma capacitação que será promovida em Santarém(PA). A iniciativa é da Confederação Nacional dos Municípios (CNM), em parceria com a Associação dos Municípios das Rodovias Transamazônica Santarém/Cuiabá e Região Oeste do Pará (AMUT), Associação dos Municípios da Calha Norte (Amucan) e a Federação das Associações dos Municípios do Estado do Pará (Famep).

A formação será realizada no auditório do CIAM (Av. Adriano Pimentel, n° 296, próximo a Praça São Sebastião, Centro) e tem como objetivo capacitar técnicos e gestores municipais indicados pelos prefeitos dos municípios do Oeste do Pará para atuarem como Agentes Municipalistas.

A partir do curso, esses Agentes Municipalistas serão o principal elo entre o prefeito e a Rede Municipalista, por meio de relação entre os técnicos da entidade e os municípios. No curso, eles terão uma base sobre temas técnicos, legislação e as principais demandas relacionadas a população as cidades da região.

“O Agente deve ser uma pessoa de confiança do prefeito, que more e conheça a realidade do seu município. Ele, ao mesmo tempo, que levará informação da Rede Municipalista ao gestor, alimentará a rede com informações sobre o município. Por isso, ele é visto como o principal ele de ligação entre os entes”, explica o presidente da Famep, Xarão Leão.

Entre as funções, o agente municipalista terá que compartilhar experiências e boas práticas de gestão do município e analisar a possibilidade de adaptação de experiências de outros municípios; compartilhar as informações que julgar importantes e relacionadas ao seu município e região com os Secretários Municipais e demais colaboradores; proporcionar troca de informações e estatísticas entre a Administração Municipal e a CNM, com o intuito de propiciar a divulgação das ações na imprensa local e nos meios acadêmicos e escolares da sua região.

