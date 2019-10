Cursos profissionalizantes: SENAI abre vagas em todo o país

As vagas ofertadas são destinadas a pessoas de baixa renda

Estão abertas as inscrições para cursos de educação profissional em todo o país, oferecidos pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai). São mais de 81 mil opções de cursos e as oportunidades são para mais de 250 áreas disponíveis como construção, couro e calçados, educação, eletroeletrônica, energia, gestão, gráfica e editorial. As vagas são destinadas a pessoas de baixa renda e os cursos disponíveis variam de acordo com a região do inscrito.

As matrículas são feitas, exclusivamente, pela internet, no site do Senai de cada estado. No entanto, o interessado que não conseguir realizar a matrícula no site tem outra opção para garantir a continuidade dos estudos por meio de programas de bolsas para cursos técnicos, profissionalizantes e preparatórios como o Educa Mais Brasil 2020.

Requalificação no mercado de trabalho

Cursos profissionalizantes e técnicos são importantes para quem busca o primeiro emprego ou requalificação na área de trabalho, pois são oportunidades que vão além do currículo básico de ensino. Os cursos têm curta duração e, com isso, o retorno poderá ser mais rápido. Além disso, baseiam-se na metodologia de aulas mais interativas com conteúdos dinâmicos e didáticos.

