Curuçá: adolescente é morto a pauladas a cinco dias de completar 16 anos

(Foto:Reprodução) – Um dia antes do crime, um suspeito foi visto rondando a casa do jovem com um pedaço de madeira nas mãos

Um adolescente de apenas 15 anos foi assassinado a pauladas, linchado por populares do município de Curuçá, no nordeste paraense, na madrugada desta quinta-feira (03). O jovem foi atacado pelo assassino no bairro Sertão, que fica na Vila do Abade, um distrito insular o município.

Segundo a mãe do rapaz, o crime deve ter sido por volta de 4h, pois às 7h, um homem que trabalha em uma oficina foi até a casa dela, no bairro União, que um rapaz estava morto na travessa São José, e que pelas características físicas, aparentava ser o filho dela. A mulher seguiu para o local imediatamente, encontrado o cadáver do jovem no chão e, para seu desespero, constatando que se tratava de seu filho. Ele apresentava um ferimento grande na cabeça, feito por um pedaço de pau. O rapaz, natural de Macapá, capital do Amapá, morreu a cinco dias de completar 16 anos.

Em depoimento à Polícia Civil, a mulher disse que seu filho era usuário de drogas e cometia pequenos furtos para trocar por entorpecentes com traficantes. Na manhã do dia anterior à morte do rapaz, ela contou que estava lavando roupas quando um indivíduo um homem chegou à sua casa. Ela perguntou porque el estava atrás de seu filho, e o homem respondeu que o homem havia emprestado o celular dele para fazer uma ligação, e não teria devolvido. Ele ainda teria dito que “se isso foi com outra pessoa, talvez não teria a mesma paciência que ele teve”.

Mais tarde, uma vizinha disse que viu o mesmo desconhecido rondando o bairro, abaixado em um quintal com um pedaço de pau nas mãos. A polícia colheu esse depoimento e trata esse homem como suspeito de participação na morte do rapaz.

A mulher achou relevante dizer à polícia que seu filho possuía uma deficiência na perna direita, pelo fato de sido alvejado por um disparo de arma de fogo na cidade de Portel, no Arquipélago do Marajó. O rapaz passava dias sem voltar para casa onde morava com a mãe, apenas fazendo as refeições diárias e voltando para a rua. A Polícia ainda não sabe quem matou o rapaz, mas as investigações seguem com base no relato de testemunhas. Até o momento, o homem descrito no depoimento não foi encontrado.

